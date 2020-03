Les filles del rei Felip i la reina Letícia han anat avui a l'escola tot i el cas de coronavirus que han detectat al seu centre

La princesa Elionor i la seva germana, la infanta Sofia, han assistit aquest dilluns a classe en el seu col·legi després que la Comunitat de Madrid confirmés dissabte passat que un alumne del centre s'havia contagiat per coronavirus. Les filles dels monarques espanyols han seguit el mateix patró d'actuació que els dels ducs de Cambridge, que també van tenir casos al seu elitista centre.

A les 9.00 hores, les filles dels reis han arribat al col·legi privat on estudien, el Santa María de los Rosales, ubicat al districte madrileny d'Aravaca, en un cotxe conduït per un escorta que ha entrat directament a l'aparcament del centre. La Casa del Rei va informar dissabte passat que la princesa i la infanta assistirien a classe després de confirmar-se que un alumne de la seva escola s'havia contagiat de Covid-19.

D'acord amb les indicacions de la conselleria de Sanitat madrilenya, el centre docent manté la seva activitat escolar amb les mesures de prevenció establertes, bàsicament consistents en extremar la higiene a les mans. La Comunitat de Madrid ha registrat en els últims dies diversos casos de contagi de professors i alumnes en alguns col·legis i instituts de la regió. La preocupació per l'expansió de l'epidèmia no ha afectat l'agenda dels reis, que tenen diversos actes programats per a aquesta setmana. Aquest dilluns Felip VI rep al Palau del Pardo els nens guanyadors del concurs ¿Qué es un rey para ti?