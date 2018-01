Almenys un mort i dos ferits en un tiroteig al centre d'Amsterdam

Almenys una persona ha mort i dues han resultat ferides en un tiroteig al centre d'Amsterdam. La policia demana no apropar-se al districte de Grote Wittenburgerstraat. Els equips d'emergència han acordonat la zona i estan treballant en l'atenció als ferits. Per ara no hi ha informació de la identitat de les víctimes ni de detencions, i segons fonts policials s'han disparat diversos trets.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 de gener de 2018