L'Aràbia Saudita sosté que la resposta internacional al cas Khashoggi ha sigut "histèrica"

El ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, Adel al Yubeir, s'ha queixat aquest dissabte que la resposta internacional per l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi fa tres setmanes al consolat saudita a Istanbul ha sigut "histèrica". "L'assumpte s'ha convertit en histèric. La gent està culpant l'Aràbia Saudita abans que es completi la investigació", ha dit Al Yubeir en una intervenció al fòrum Diàleg Manama, organitzat per l'Institut Internacional d'Estudis Estratègics (IISS) a Bahrain.

El polític saudita ha reiterat que el seu país ha deixat "molt clar" que indagarà en el cas, compartirà els resultats de les investigacions i castigarà els responsables "per assegurar que això no passi de nou". La Fiscalia General de l'Aràbia Saudita va reconèixer dijous que la mort de Khashoggi va ser un assassinat premeditat.

El govern turc ha demanat al país del Golf l'extradició dels 18 sospitosos de l'assassinat que han estat detinguts per la seva implicació en el cas perquè siguin jutjats a Turquia. Com a resposta a la mort de Khashoggi, els Estats Units i el Regne Unit han revocat els visats dels investigats per la mort del periodista. D'altra banda, Alemanya ha anunciat una suspensió de la venda d'armes a l'Aràbia Saudita, mentre que el Parlament Europeu ha demanat als governs del bloc comunitari que imposin un embargament a l'exportació de material bèl·lic a Riad.

Precisament, durant el mateix esdeveniment en què s'ha pronunciat Al Yubeir, el secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, ha afirmat que l'assassinat de Khashoggi "soscava" la seguretat al Pròxim Orient. "L'assassinat de Khashoggi ens ha de preocupar a tots. La fallida de qualsevol nació a adherir-se a les normes internacionals i a l'imperi de la llei soscava l'estabilitat regional en el moment que més es necessita", ha dit Mattis en el seu discurs.

Tot i les declaracions sobre Khashoggi, el secretari de Defensa dels EUA ha reiterat el ferm compromís del seu país amb els aliats àrabs contra l'Iran, al qual ha acusat de donar suport a Al-Qaida, a més de proporcionar armes a altres grups terroristes i amenaçar la seguretat marítima. El president nord-americà, Donald Trump, que en un principi va distanciar la corona saudita de la mort de Khashoggi, ha augmentat aquesta setmana les seves crítiques al país del Golf i ha considerat que van "encobrir" l'assassinat malgrat que l'operació fos "un complet fiasco".