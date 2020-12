L'Argentina legalitza l'avortament voluntari fins a la setmana 14 d'embaràs

La despenalització de l’avortament serà llei a l’Argentina. Així ho ha decidit aquesta

matinada el Senat del país sud-americà en una ajustada votació que ha mantingut

l’expectació ciutadana fins al final. Per 38 vots a favor i 29 en contra i una abstenció, la

Cambra Alta ha donat llum verda a la interrupció voluntària de l’embaràs a les 4:11 de la

matinada (les 8:11h, a Catalunya), després de 12 hores de debat parlamentari. La mateixa

Cambra que fa dos anys va fer fracassar el primer intent d’aprovar un projecte similar, ara

ho ha fet possible.

Milers de persones han celebrat el resultat als carrers de les principals ciutats del país fins a

la matinada. Més de 12 hores han estat concentrades esperant un resultat històric. A Buenos

Aires, la Plaça dels Dos Congressos ha tornat a tenyir-se de dos colors: verd, a la part nord,

on s’han agrupat les defensores del projecte, i blau cel, a la part sud, ocupada pels

detractors de la iniciativa i grups de catòlics i evangèlics que feia dies que es concentraven

per rebutjar-la. Molts dels missatges que avui es podien llegir a les pancartes de les

manifestants anaven dirigits als parlamentaris que havien de votar, en especial als sis

indecisos que no havien anticipat el seu vot.

38 votos a favor

29 en contra

1 abstención

ES LEY EL ABORTO EN ARGENTINA

💚💚💚💚 pic.twitter.com/LWSYTQraVC — #AʙᴏʀᴛᴏLᴇɢᴀʟ2020 💚 (@PorAbortoLegal) December 30, 2020

La llei deixa enrere la norma vigent fins ara que datava de 1921 i que només autoritza la

interrupció de l’embaràs en cas de violació o si la salut o la vida de la mare estan en perill.

“L’avortament segur, legal i gratuït és llei. A això em vaig comprometre durant la

campanya electoral. Avui som una societat millor que amplia drets a les dones i garanteix la

salut pública”, ha piulat el president del país, Alberto Fernández, impulsor de la norma.

El nou text permet avortar lliurement i en qualsevol circumstància fins a la 14a setmana de

gestació, de manera gratuïta. Suprimeix aquest termini quan es tracta d’un embaràs

producte d’una violació, per a les menors de tretze anys o en cas de risc per a la mare. La

llei també permet l'objecció de consciència dels metges que no vulguin practicar

avortaments, però els obliga a derivar ràpidament les pacients a altres professionals.

Vots clau

A les onze de la nit l’aprovació del projecte ja estava a tocar. Tres dels parlamentaris

dubtosos ja havien anunciat la seva aprovació al projecte. “Mantenir la prohibició no

eliminarà el sistema clandestí, que està sobradament demostrat que existeix”, ha dit la

opositora Stella Maris Olalla. “Aquesta llei no afecta en res als qui s’hi oposen, doncs serà

una llei a la qual no hauran de recórrer”, ha exposat, per la seva part, Lucila Crexell, que el

2018 es va abstenir en la votació d’un projecte similar que es va perdre precisament a la

Cambra Alta. Un altre dels noms clau de la nit era Sergio Leavy, que fa unes setmanes

havia anunciat el seu vot en contra: “Si el meu vot ajuda a salvar que una dona no perdi la

vida, voto a favor d’aquesta llei”, ha anunciat.

El bàndol dels detractors han perdut dos vots que podrien haver estat clau: el senador i

expresident Carlos Menem que està en un coma induït per un problema cardíac i

l’exgovernador José Alperovich, que està suspès fins al gener per una denuncia d’abús

sexual en contra.

Amb la votació d’avui l’Argentina se suma a la llista de països d’Amèrica Llatina com

l’Uruguai, Cuba o Guayana que permeten l’avortament i obre les portes a convertir-se en

exemple per altres països de la regió on les feministes fa anys que reclamen avançar en el

mateix sentit.