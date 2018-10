Detinguda la líder de l'oposició peruana Kiko Fujimori per blanqueig de diners

La líder del partit de l'oposició peruana, Keiko Fujimori, ha estat detinguda aquest dimecres per ordre del jutge Richard Concepción i a petició de la Fiscalia de Blanqueig de Diners del Perú.

La filla de l'expresident peruà –que va governar el país entre la dècada del 1990 i el 2000 i sobre el qual actualment pesa un ordre de detenció– i el seu marit, el nord-americà Mark Vito, estaven citats a declarar en un interrogatori per presumpte blanqueig de diners i finançament il·legal a les campanyes electorals del 2011 i 2016. En aquell mateix moment s'ha detingut a la seu de la fiscalia la líder de Força Popular i s'ha deixat en llibertat Vito.

La justícia peruana investiga les aportacions econòmiques que va rebre l'hereva del fujimorisme durant la campanya electoral del 2011 per part de la constructora brasilera Odebrecht. L'empresa formava part d'una xarxa per pagar suborns a canvi d'obra pública a tot Amèrica Llatina.

540x306 La policia peruana davant la prefactura on està detinguda keiko Fujimori. / MARIANA BAZO / REUTERS La policia peruana davant la prefactura on està detinguda keiko Fujimori. / MARIANA BAZO / REUTERS

El jutge ha dictat per a ella detenció preliminar durant 10 dies juntament amb 19 persones més, entre les quals els exministres Jaime Yoshiyama i Augusto Bedoya. El magistrat ha dictat la sentència per "l'evidència greu de perill de fuga per part de Keiko Sofia Fujimori, perquè havia constituït una organització criminal a l'interior del partit polític Força 2011 (avui Força Popular)".

A més a més, ha agregat que la presumpta "organització criminal tenia entre els seus objectius aconseguir poder polític".

Tant Marcelo Odebrecht, primer executiu de l'empresa brasilera, com el seu expresident al Perú, Jorge Barata, han reconegut davant dels fiscals que la constructora va aportar diners a la campanya de Keiko Fujimori, que, per contra, ha negat haver rebut aquests diners.

L'advocada de Keiko Fujimori ha dit que la detenció és una "resolució arbitrària i abusiva" perquè la política havia anat als tribunals en "estricte compliment" de les ordres judicials. La líder de l'oposició serà traslladada a la Direcció d'Investigació Criminal (Dirincri) de la policia al centre històric de Lima.