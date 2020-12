Djalal Morkani, activista algerià: "La pandèmia ha fet aturar la protesta però ens preparem per tornar al carrer"

La seva participació en el moviment de protesta d’Algèria (Hirak) el va portar quatre mesos a la presó l’any passat, i encara està pendent de l’apel·lació que ha presentat la Fiscalia contra la seva absolució fa dues setmanes. Deu anys després de les revolucions al món àrab, confia que els algerians tornaran als carrers quan la situació sanitària ho permeti.

Algèria va ser una excepció a l’onada revolucionària del 2011. Per què?

El règim algerià té uns serveis secrets molt potents, que controlen l’aparell de l’estat. I aleshores el president Bouteflika no tenia el rebuig popular a què s’enfrontaven Ben Alí o Gaddafi, perquè apareixia als ulls de molts com el salvador després dels dos-cents mil morts de la guerra civil dels anys 80 i 90, perquè va utilitzar la renda del petroli per comprar la pau social.

Per què va esclatar la protesta a Algèria el febrer del 2019?

Que Bouteflika es presentés a un cinquè mandat va ser la gota que va fer vessar el got: portava sis anys sense parlar al poble i per això la primera reivindicació va ser fer-lo fora. Hi va haver una reconciliació entre els joves i la política, i les reivindicacions van evolucionar cap a un canvi radical del sistema polític. El primer ministre va dir que la revolta a Síria també havia començat amb flors, per acovardir la gent. Però els joves algerians no havien viscut el trauma dels anys 80 i ja no s’espantaven pel discurs arcaic del poder.

El sistema està utilitzant la pandèmia per reprimir?

No volien escoltar el poble i imposaven una repressió sistemàtica mentre organitzaven unes eleccions de façana. Però la gent continua determinada. I ha sigut el moviment, i no el règim, qui ha aturat les manifestacions per evitar la propagació de la pandèmia.