Dos morts en la tercera nit de violència a Wisconsin contra el racisme policial

Tres persones han mort per trets i una altra ha resultat ferida en la tercera nit de protestes a la ciutat nord-americana de Kenosha, a l'estat de Wisconsin (al nord dels Estats Units), pel cas de Jacob Blake, un home negre desarmat que diumenge va ser tirotejat fins a set vegades davant els seus fills per un policia blanc al carrer i a plena llum del dia. Blake és ara a l'hospital en estat crític i podria quedar paralític de cintura cap avall. "El nou tiroteig ha causat dues víctimes mortals i un ferit que ha sigut traslladat a un hospital de la ciutat amb ferides greus però no mortals", ha informat el departament de policia de Kenosha en una piulada a Twitter.

La tercera nit de protestes a Kenosha –una ciutat de gairebé 100.000 habitants situada a uns 100 quilòmetres al nord de Chicago– ha sigut caòtica: els disturbis s’han allargat gairebé fins avui dimecres al matí, tot i que les autoritats locals havien establert un toc de queda des de les vuit del vespre. Els manifestants es van concentrar davant el Palau de Justícia del comtat de Kenosha –on s'ha instal·lat una tanca metàl·lica per protegir l'edifici des de l'inici de les protestes, diumenge– i van començar a llançar ampolles d'aigua, pedres i petards contra els policies que el custodiaven. Els agents hi van respondre amb gasos lacrimògens i bales de goma per intentar dispersar els manifestants, que finalment es van desplaçar a uns altres carrers de la ciutat.



Alguns es van dirigir a una gasolinera, on es va concentrar un grup d'homes amb armes que van assegurar que no tindrien cap inconvenient de disparar per protegir-la. Durant hores la gasolinera es va convertir en un lloc de conflicte: mentre els manifestants increpaven els homes amb armes, alguns veïns miraven l'escena des dels cotxes aparcats a certa distància. La policia també es va situar a prop de la gasolinera amb els seus vehicles blindats però no hi va intervenir, més enllà d'insistir per megafonia que els manifestants havien de complir el toc de queda i tornar a casa.



Passades les dotze de la nit es va produir un tiroteig a l'exterior de la gasolinera i dues persones van morir i una tercera va resultar ferida i va haver de ser ingressada d'urgència a l'hospital, encara que la seva vida no corre perill. El xèrif David Beth ha informat que s'ha obert una investigació però que totes les investigacions se centren en el grup d'homes armats que eren a l'exterior de l'estació de servei. "Hi ha gent que em diu: 'Per què no deleguen la protecció en els ciutadans?' És per aquesta raó que no podem delegar a la gent amb armes la protecció de Kenosha", ha comentat.

Un vídeo publicat també a Twitter aquest dimecres mostrava una escena de batalla campal, amb diverses persones perseguint un home blanc que duia una arma llarga. Aparentment havia rebut cops que l'havien fet caure a terra. El vídeo mostrava l'home disparant contra les persones que s'hi llançaven, una dels quals també cau a terra. De fons es poden sentir més trets.

Hella shots fired at #KenoshaRiot and appears at least one person hit in chests. Video Credit REGG INKAGNEDO YouTube 👀👀🤯🤯 #KenoshaUprising #KenoshaShooting pic.twitter.com/Cpz3YTH90k — Simulation Warlord🇺🇸 (@zerosum24) August 26, 2020

La ciutat de Kenosha ha estat sacsejada per protestes contra el racisme i la violència policial institucional des de diumenge, quan agents de les forces de seguretat van disparar set trets a Jacob Blake a l’esquena. Els fets es van produir en presència de la seva nòvia i de tres dels seus fills. Blake, de 29 anys, ha quedat paralític de cintura cap avall.

#MSM once again hiding all the facts from the general public about #JacobBlakeshooting https://t.co/W1QqNb5Jb7 — Derek Gabler (@DerekScott101) August 25, 2020

La mare de Jacob Blake, Julia Jackson, ha expressat l'horror per la destrucció a la ciutat arran del tiroteig contra el seu fill. "Aquesta destrucció no representa ni el meu fill ni la meva família", ha declarat desolada. Blake està conscient a l'hospital però podria quedar paralític parcialment. No sap res de les protestes que han incendiat Kenosha, ni que el seu nom s'ha convertit en el lema de les manifestacions. La seva família es mostra escèptica que realment s'investigui què va passar ni que es faci justícia. De moment, el departament de policia ha suspès temporalment els agents implicats en l'incident.

Detencions i aldarulls

En altres mobilitzacions per l’onada de protestes que sacsegen els Estats Units contra la violència policial des del final de maig, arran de l'assassinat a Minneapolis de George Floyd, la policia ha detingut més de 60 persones en una marxa de protesta a Louisville (Kentucky) organitzada en record de Breonna Taylor, una noia negra de 26 anys, paramèdica de professió, assassinada al març per uns agents de l'ordre que van irrompre al seu apartament. Taylor va rebre sis impactes de bala.

D'altra banda, la policia de Portland (Oregon) ha declarat com a motí aquesta nit passada una reunió de centenars de manifestants antiracistes que tenia lloc als afores de l'Ajuntament, i ha ordenat a la gent que es dispersés sota amenaça d'arrest.