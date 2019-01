El duc d'Edimburg pateix un accident de trànsit i en surt il·lès

Ensurt a la casa reial britànica. El duc d'Edimburg, el marit de la reina Isabel II, de 97 anys, ha sofert un accident de trànsit aquest dijous. Així ho ha confirmat el Palau de Buckingham, que ha afegit que el duc no ha resultat ferit.

L'accident ha tingut lloc als voltants de la residència rural de la família reial del Regne Unit, a Sandringham, a l'est del país. Ni tan sols ha calgut traslladar el duc a l'hospital, que ha tornat a Sandringham House, on ha sigut examinat per un metge com a mesura de precaució, segons fonts de palau.

La policia ha informat que l'incident ha tingut lloc a les tres de la tarda, hora local. La policia del comtat de Norfolk ha acudit al lloc dels fets després de rebre avisos d'una "col·lisió amb dos cotxes implicats". Dos dels ocupants han sigut atesos per ferides lleus, ha dit un portaveu de les autoritats que no ha donat més detalls.

Tal com ha informat la cadena britànica BBC, el duc anava al volant d'un Range Rover i sortia d'un camí secundari per incorporar-se a la carretera A-149, on ha tingut lloc l'accident. Testimonis dels fets han explicat, també a la BBC, que el vehicle del príncep Felip ha bolcat després de la col·lisió.

El duc d'Edimburg es va retirar de la vida pública l'agost del 2017, amb 96 anys. Amb tot, des de llavors ha aparegut en diversos actes socials al costat de la reina Isabel.