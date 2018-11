Erdogan diu que ha compartit la gravació del crim de Khashoggi

Abans de volar cap a París per participar en els actes de commemoració de la fi de la Primera Guerra Mundial, el president turc Recep Tayyip Erdogan va voler deixar clar que no era l’únic responsable perquè s’arribi fins al final en la investigació sobre el cas del periodista Jamal Khashoggi, assassinat el 2 d’octubre al consolat saudita d’Istanbul. Va assegurar que havien posat a disposició dels grans actors de la regió l’enregistrament del crim. “L’hem donat a tothom: a l’Aràbia Saudita, a Washington, als alemanys, als francesos, als anglesos... ho saben tot”, va dir per televisió.

És el primer cop que Ankara confirma oficialment l’existència de la gravació. Tot i que l’enregistrament és la font dels escabrosos detalls sobre l’assassinat que s’han filtrat a la premsa -el periodista crític amb el príncep hereu Mohameb bin Salman va ser esquarterat de viu en viu-, Erdogan no va revelar res del contingut.

No queda clar com es va obtenir la gravació ni si pot ser utilitzada com a prova per la fiscalia turca, que està investigant el crim. Turquia ha deixat de buscar les restes del periodista després d’assegurar que s’haurien dissolt en àcid i que les haurien llançat per un desguàs. La premsa assegura que s’han trobat restes d’àcid en mostres extretes de les clavegueres del consolat.

Després de canviar de versió unes quantes vegades, Riad ha reconegut que es va tractar d’un assassinat premeditat i ha processat 15 persones presumptament implicades. Tot i que alguns d’ells són membres de l’equip de seguretat personal de Bin Salman, el regne saudita està intentant preservar-lo de l’escàndol i ha deixat caure dos dels seus principals aliats: l’alt funcionari Saoud al-Qahtani i el subcap d’intel·ligència Mohammed al-Assir. Erdogan afirma que el crim va ser ordenat “al més alt nivell”.