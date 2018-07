Eritrea i Etiòpia signen la pau que posa fi a 20 anys de guerra

Eritrea i Etiòpia han deixat d'estar en guerra. Els dos països han signat aquest dilluns una declaració "de pau i d'amistat" conjunta a la capital eritrea, Asmara, que suposa la fi de les hostilitats d'un dels conflictes més longeus del continent africà.

L'acord signat pel president eritreu, Isaias Afwerki, i el primer ministre etíop, Abiy Ahmed, suposa tornar a l'escenari de l'any 2000, quan els dos països van acordar les fronteres després que Eritrea s'independitzés a través d'un referèndum set anys abans, i pel quals se cedia la sobirania de la ciutat de Badme al nou estat. No obstant, Etiòpia mai va reconèixer aquesta decisió i ha ocupat durant aquest temps la regió.

Isaias i Abiy han afirmat que l'acord suposa l'obertura d'una porta "a una nova era de pau i amistat" i han assegurat el compromís de treballar plegats per "promoure la cooperació en les àrees política, econòmica, social, cultural i de seguretat".

Eritrea and Ethiopia have signed a Joint Declaration of Peace and Friendship today. The Agreement, which specifies five pillars, was signed this morning at State House by President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy Ahmed pic.twitter.com/ACSticSWpm