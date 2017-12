Els Estats Units abandonen el pacte de l'ONU sobre protecció de migrants i refugiats

La representant dels Estats Units davant les Nacions Unides, Nikki Haley, ha anunciat aquest diumenge que el seu país ha decidit retirar-se del pacte mundial de l'ONU sobre protecció de migrants i refugiats perquè considera que la política migratòria del país ha d'estar en mans "només" dels nord-americans.

"Els Estats Units estan orgullosos de la seva herència migratòria i del nostre durador lideratge moral en donar suport als migrants i als refugiats a tot el món. Però les nostres decisions en política migratòria han de ser preses sempre per nord-americans i només per nord-americans", ha assenyalat Haley aquest dissabte al compte de Twitter de la missió dels EUA davant l'ONU.

Ambassador Nikki Haley: "America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe... But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone." pic.twitter.com/By2ObmBrEy