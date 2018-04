Els Estats Units ataquen Síria com a represàlia de l'atac químic

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada catalana l'inici dels bombardejos contra Síria com a represàlia del seu presumpte atac químic del cap de setmana a les adores de Damasc -i que va causar més de 70 morts. L'acció militar, coordinada amb França i el Regne Unit, s'ha dirigit contra instal·lacions del règim de Baixar al-Assad on es produïen armes químiques.

"He ordenat a les forces armados dels Estats Units que llancin atacs de precisió contra blancs associates amb la capacitat d'armes químiques del dictador Baixar al-Assad", ha explicat Trump en una declaració al país des de la Casa Blanca.

La notícia ha arribat hores després que la seva amabaixadora davant de l'ONU, Nikki Haley, assegurés que el líder nord-americà encara no havia pres cap decisió sobre una possible acció militar i que el seu país "no es precipitaria" per "evitar errors".

Trump ha acusat Al-Assad d'utilitzar armes químiques "per massacrar civils innocents prop de la capital", a la ciutat de Dourma concretament. I va definir l'acte com "despreciable i maligne", obra d'un "monstre". "La massacre va ser una escalada significativa en el patró d'ús d'armes químiques per part d'aquest règim terrible".

Intervenció militar

Amb els bombardejos, Trump corre el risc d'enfangar els Estats Units en la guerra de Síria. I de fer-ho just pocs dies després de demanar al Pentagon un pla per retirar els 2.000 soldats nord-americans que hi ha en aquest paíse en els pròxims sis mesos.

El president nord-americà ja va advertir el dilluns passat que Siría “pagaria un preu alt” pel seu bombardeig “atroç” amb armes químiques. “Això té a veure amb la humanitat, no es pot permetre que passi”, va assegurar llavors en una reunió amb el seu gabinet. I es va donar entre 24 i 48 hores per respondre a l'atac químic. Finalment, ha tardat uns dies més.

Els Estats Units van intentar primer la via diplomàtica a través d'una resolució al Consell de Seguretat de les Nacions Unides per investigar el bombardeig amb armes nuclears a la ciutat de Dourma. Rússia, però, amb poder de vet, la va bloquejar i va acusar Washington de volver utilitzar el fracàs diplomàtic com un "pretext" per atacar el govern sirià.

¿Per què necessiten el mecanisme quan ja han assenyalat el culpable?”, va preguntar l’ambaixador rus a l’ONU, Vasili Nebenzia, poc abans de la votació.

En les últimes dies, la Casa Blanca va treballar per aconseguir una coalició el més àmplia possible que donés suport a una ofensiva militar contra Síria. El Regne Unit i França es van mostrar a favor d’una resposta conjunta coordinada. Alemania, en canvi, va preferir mantenir-se el marge tot i condemnar l'atac químic.

Davant la nova crisi a Síria, el líder nord-americà va cancel·lar tant la seva assistència a la cimera de les Amèriques a d’aquest cap de setmana com el seu viatge a Colòmbia. Trump, que ha mostrat un interès marginal per la regió, encara no ha visitat cap país llatinoamericà.

"Agressió nord-americana, britància i francesa"

La Defensa Aèria Síria està "responent a l'agressió nord-americana, britànica i francesa", segons ha informat la televisió estatal siriana. Les defenses aèries del país, segons ha explicat el mitjà, han assolit 13 míssils a Al Kiswah, a les afores de Damasc. A més, ha indicat que hi ha informaciones sobre atacs contra el centre d'investigació en l'àrea de Barzeh a Damasc.

Trump ha assegurat que l'objectiu és establir un fort element de dissuasió "contra la producció i l'ús d'armes químiques. El president nord-americà ha afegit que es mantindrà" aquesta resposta "fins que es compleixin els objectius.



El seu govern ja va ordenar bombardejar la base aèria de Shayrat, Homs, l'any passat com a resposta d'un altre atac químic de Damasc a Jan Sheijun que va provocar la mort de més de 80 persones, entre elles, desenes de nens.

Trump ha advertit a Rússia i Iran -aliats de Al-Assad- que han de quin costat estan. "Estan donant suport a un assassí de masses", ha dit