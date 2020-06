Fiscals nord-americans acusen l'administració Trump d'ingerència política en la justícia

Fiscals nord-americans compareixen aquest dimecres al Congrés per denunciar les ingerències polítiques de la Casa Blanca de Trump en el sistema judicial del país i acusen el fiscal general, William Barr, d'intervenir en processos judicials per afavorir el president. Un dels fiscals, Aaron Zelinski, hi ha denunciat que va rebre una "gran pressió des dels més alts nivells del departament de Justícia", liderat per Barr, perquè rebaixés la seva petició de pena contra l'exassessor del president Roger Stone.

Zelinski finalment es va retirar del cas de Stone i ha explicat que el fiscal encarregat del cas, Tim Shea, va acabar cedint i va modificar la petició de condemna per a Stone "per por al president" Trump. "Em van dir explícitament que la motivació per canviar la sentència va ser política, perquè el fiscal tenia por del president", ha dit Zelinski davant del Congrés.

Stone, l'extravagant assessor polític que va treballar per a Nixon i va ajudar també Trump en la seva campanya, va ser condemnat finalment a tres anys i quatre mesos de presó per obstrucció a la justícia, intimidació de testimonis i per mentir al Congrés durant la investigació sobre la ingerència russa a les eleccions del 2016. Stone encara ha d'ingressar a la presó aquest mes, però ha sol·licitat una pròrroga per por a haver contret el covid-19.

Unes declaracions al Congrés que han donat munició als demòcrates. "La feina de Barr al departament de Justícia no té res a veure amb corregir les injustícies. Ell és el manegdor [ fixer, en anglès] del president", ha dit aquest dimecres Jerrold Nadler, cap del Comitè Judicial del Congrés dels Estats Units. "Ens ha mostrat que hi ha unes normes per als amics del president i unes altres normes per a la resta", ha afegit.

Nadler diu que es planteja citar a declarar davant del Congrés el mateix Barr, però des del departament de Justícia s'ha anunciat al Twitter que el mateix fiscal general hi anirà voluntàriament a declarar el 28 de juliol.