Frec a frec entre Netanyahu i Gantz a Israel

Les formacions del primer ministre, Benjamin Netanyahu (Likud), i de Benny Gantz (Blau i Blanc) van reclamar ahir a la nit la victòria dels seus respectius líders en les eleccions legislatives que van tenir lloc a Israel. Segons els sondejos a peu d’urna de les tres televisions hebrees, Gantz va obtenir entre 36 i 37 escons, mentre que Netanyahu en va aconseguir entre 33 i 36. Però el més important serà la distribució dels blocs. La dreta i l’extrema dreta, que donen suport a Netanyahu, haurien obtingut entre 60 i 66 escons, mentre que el centreesquerra, que dona suport a Gantz, tindria entre 54 i 60 escons. Els resultats oficials no es coneixien a l’hora de tancar aquesta edició, i fins i tot podrien canviar significativament més endavant, quan es faci l’escrutini de desenes de milers de vots dels soldats, que tradicionalment voten majoritàriament els partits de la dreta.

En funció de l’escrutini definitiu, Netanyahu haurà d’obtenir el suport de socis teòcrates, d’extrema dreta, racistes, sectaris, ultranacionalistes, ultraortodoxos i homòfobs. El mateix Netanyahu, que cada dia és més radical, ha donat suport explícit a alguns partits d’aquestes orientacions. Existeix, però, una segona possibilitat: que pacti amb Gantz. En aquest cas el més natural seria que es repartissin la presidència del govern, dos anys cadascú, una eventualitat que segurament no faria gaire gràcia a Netanyahu.

“Les mentides dels mitjans”

Netanyahu, de 69 anys, va dipositar la papereta al matí juntament amb la seva esposa, Sara. “Hem de fer molt per continuar reforçant l’economia i el desenvolupament, però, per fer-ho, tothom que no ha comprat les mentides dels mitjans de comunicació hauria de votar. Aquest és un acte sagrat, l’essència de la democràcia. Si no voteu, tindreu Lapid com a primer ministre”, va dir en referència a Yair Lapid, un dels líders de Blau i Blanc.

Gantz, de 59 anys, va votar després de visitar la sepultura dels seus pares. “Aquest és un dia d’esperança, un dia d’unitat. Estic mirant als ulls el poble d’Israel i us dic que el canvi és possible. M’ofereixo a mi mateix com a primer ministre d’Israel i tots junts prendrem aquest nou camí. Faig una crida a respectar la democràcia i anar a votar”.

La campanya va estar marcada per l’enfrontament entre Gantz i Netanyahu i els grans problemes d’Israel no es van abordar directament, com és el cas de l’ocupació dels territoris palestins. Molts israelians han considerat aquests comicis un referèndum sobre la continuïtat d’un primer ministre esquitxat per la corrupció.

Netanyahu s’ha compromès a annexionar a Israel parts de la Cisjordània ocupada. Segons el Canal 12 de la televisió hebrea, Netanyahu esperarà que el president Donald Trump anunciï l’“acord del segle” que la Casa Blanca ha negociat amb Israel a expenses dels palestins. Netanyahu pensa que els palestins el rebutjaran i que llavors haurà arribat el moment de procedir a l’annexió de parts de Cisjordània.

La controvertida llei de l’estat nació aprovada per la Knesset l’estiu passat va planar sobre la minoria palestina d’Israel. Es tracta d’una llei que diu que només els jueus tenen dret a l’autodeterminació i relega la població palestina a ciutadans de segona classe. “Israel no és un estat de tots els seus ciutadans -va escriure recentment Netanyahu-. Israel és la nació-estat del poble jueu, i només això”.

El Pini, un home de 62 anys que té una botiga de queviures al centre de Jerusalem, va votar el Likud. “La meva família sempre ha votat el Likud. Els meus pares amagaven que votaven el Likud. En aquells temps això no es podia dir obertament, perquè sovint la teva feina depenia del que votaves i el Partit Laborista ho controlava tot i no acceptava els votants del Likud. Ara això no passa i pots dir a qui votes sense perill. Els joves difícilment poden entendre com ha canviat el país”.

Al migdia es va registrar una incidència greu, quan es van descobrir càmeres de vídeo ocultes en diversos col·legis electorals de Galilea, la zona més poblada per àrabs. Les càmeres les portaven militants del Likud “per tal d’evitar el frau entre els àrabs”, deien. La policia va fer algunes detencions.