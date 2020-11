Assassinat en un "atac terrorista" el pare del programa nuclear de l'Iran

Mohsen Fakhrizadeh, considerat com el principal científic nuclear iranià, ha estat assassinat a prop de la capital del país, Teheran, segons ha confirmat el ministeri de Defensa aquest divendres. Fakhrizadeh va morir a l'hospital on va ser traslladat després de ser atacat al comtat de Damavand, a no més de quaranta quilòmetres de la capital. Darrere de l'assassinat, l'Iran veu la llarga mà del Mossad, el servei d'intel·ligència israelià.

El comunicat del ministeri de Defensa iranià indica: "Els terroristes armats han assaltat un vehicle que transportava Mohsen Fakhrizadeh, cap de l'organització d'investigació i innovació del ministeri. Després d'un enfrontament entre els terroristes i els seus guardaespatlles, Fakhrizadeh ha resultat greument ferit i ha sigut traslladat a l'hospital. Malauradament, els esforços de l'equip mèdic per salvar-lo no han tingut èxit i fa minuts ha mort".

Les diferents agències d’intel·ligència occidentals veuen Fakhrizadeh com el cervell darrere del programa d’armes nuclears secret de l’Iran. Segons aquests informes, els analistes diplomàtics l’han descrit com el "pare de la bomba iraniana".

El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Javad Zarif, ha apuntat en una piulada a la possible participació israeliana en els fets: "Els terroristes han assassinat avui un eminent científic iranià. Aquesta covardia –amb serioses indicacions del paper israelià– mostra un desesperat bel·licisme dels autors. L'Iran demana a la comunitat internacional, i especialment a la UE, que posi fi a la seva vergonyosa doble moral i condemni aquest acte de terrorisme d'estat".

La notícia de l’assassinat arriba enmig d’una nova preocupació per l’augment de la quantitat d’urani enriquit que produeix l’Iran. L'urani enriquit és un component vital tant per a la generació d’energia nuclear civil com per a les armes nuclears. L’Iran insisteix que el seu programa té exclusivament finalitats pacífiques.

Entre el 2010 i el 2012 quatre científics nuclears iranians van ser assassinats i l'Iran ha acusat Israel de complicitat en els assassinats.

Un moment molt (in)oportú

El nom de Fakhrizadeh va ser denunciat com l'home clau del programa nuclear pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.

Des del punt de vista diplomàtic i geopolític, l'assassinat de Fakhrizadeh té lloc en uns moments en què la imminent arribada de Joe Biden a la Casa Blanca, a partir del 20 de gener, feia recuperar l'esperança de revifar l'acord nuclear que es va signar entre Occident i la república islàmica el 2013. La pressió de l'administració de Donald Trump, però, que mai va veure amb bon ulls un acord sempre encoratjat per la Unió Europea, va fer que l'Iran, finalment, se'n retirés i comencés a enriquir urani per sobre dels nivells pactats el 2015. Un fet que sempre ha preocupat Tel-Aviv.

Encara amb Trump amb plens poders, gran aliat de la política de mà dura de Benjamin Netanyahu, qualsevol intent de resposta de l'Iran contra interessos israelians podria ser, al seu torn, l'excusa per dur a terme una acció contra el règim dels aiatol·làs, progressivament aïllat al seu voltant en la regió.

En aquest sentit, encara no fa una setmana, diferents mitjans de comunicació israelians van informar que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va volar diumenge passat a l'Aràbia Saudita per reunir-se en secret amb el príncep hereu Mohamed bin Salman. Hauria sigut la primera reunió al més alt nivell entre els dos països –tots dos enemics de l'Iran– i podria ser un símptoma de l'acostament entre les dues grans potències regionals, en el marc del procés de normalització de relacions àrabo-israelianes que ha impulsat Trump. Netanyahu hauria viatjat acompanyat de Yossi Cohen, el cap dels serveis secrets (Mossad), fins a la ciutat de Neom, la nova urbs planejada pel príncep hereu saudita al mar Roig. Tot i que el govern no ha reaccionat oficialment a les publicacions, el portaveu de Netanyahu, Topaz Luk, ha dit a Twitter que "el primer ministre fa la pau".

En aquest context, l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh podria ser un altre element de pressió sobre Teheran. És, doncs, en funció dels diferents interessos globals i geopolítics de la regió, una eliminació tan oportuna com inoportuna.