L'aviadora Amelia Earhart hauria mort com a nàufraga en una illa deserta

El misteri de la mort de l'aviadora Amelia Earhart podria estar resolt. Aquesta dona pionera, la primera en travessar l'Atlàntic comandant un avió, que va desaparèixer el 1937 sobre el Pacífic quan intentava fer la volta el món, hauria mort en una illa deserta a uns 3.000 quilòmetres al sud de Hawaiï, on probablement hauria naufragat.

Un nou estudi antropològic i forense conclou que els 13 ossos trobats el 1940 a l'illa de Nikumaroro, i que en un primer moment també es van atribuir a Earhart fins que els estudis del moment van concloure que eren d'home, serien en realitat els de l'aviadora.

L'estudi, dirigit per Richard Jantz de la Universitat de Tenessee i publicat per la Universitat de Florida, ha comparat els ossos amb les mides de la famosa aviadora, una dona més alta que la mitjana, i ha determinat que la conclusió inicial va ser errònia i que hi ha "un 99% de coincidència" entre les restes i Earhart.

A l'illa de Nikumaroro, proper a la zona on es va perdre contacte amb l'avió d'Earhart, s'hi van trobar el 1940 aquests ossos i també una sabata de dona, un instrument militar com el que utilitzava Fred Noonan, membre de l'equip d'Earhart, i una ampolla de licor d'herbes Benedictine, "una cosa que es coneixia que Earhart portava", diu l'estudi.

Tot i aquestes troballes, l'anàlisi inicial dels ossos a Fiji per part del doctor D. W. Hoodless, van concloure que pertanyien a un home. Però Janz argumenta que en aquell moment la ciència forense estava encara en un estadi molt inicial i la conclusió va ser un error.

Consultant les mides de Hoodless, ja que els ossos s'han perdut, Jantz ha utilitzat una aplicació informàtica per comparar-los amb l'alçada i les mides d'Earhart. "Aquest anàlisi revela que Earhart és més similar als ossos de Nikumaroro que el 99% dels individus", diu l'estudi.