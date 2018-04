L’exèrcit ha pressionat perquè la justícia empresoni Lula

L’exèrcit brasiler va entrar de ple en la campanya contra Luiz Inácio Lula da Silva en vigílies de la decisió del Tribunal Suprem sobre si l’expresident ha d’entrar immediatament a la presó per complir els 12 anys a què va ser condemnat per un cas de corrupció. La pressió es va fer per mètodes contundents però pacífics, que només van fer que augmentar la tensió d’una societat que té molt presents els cops d’estat i les dictadures militars d’un passat recent. A través de Twitter el màxim comandament de l’exèrcit, Eduardo Villas-Boas, va assegurar que les tropes “comparteixen l’anhel dels bons ciutadans” de “repudi a la impunitat”. Tant el govern que presideix Michel Temer, que va maniobrar per expulsar Dilma Rousseff, l’hereva política de Lula, com els mateixos aliats de l’exdirigent d’esquerres van intentar treure ferro a aquest missatge, inusual i sorprenent en una democràcia parlamentària. Però fins a 16 generals van fer un pas endavant públicament per posar-se a les ordres de Villas-Boas.

Al tancament d’aquesta edició, els onze magistrats del Tribunal Suprem no havien decidit encara si acceptaven el recurs presentat per la defensa de l’expresident que evitaria l’entrada immediata a la presó a l’espera que es resolguin les apel·lacions pendents. Si, per contra, el tribunal rebutgés el recurs, el jutge del cas, Sérgio Moro, tindria via lliure per ordenar l’ingrés a presó.