Macron anuncia un augment del salari mínim i una reducció d'impostos per calmar els 'armilles grogues'

El president francès, Emmanuel Macron, ha comparegut finalment aquest dilluns al vespre en un discurs televisat de 13 minuts per intentar calmar els ànims després de setmanes de protestes al país dels anomenats 'armilles grogues'. Des de feia dues setmanes, el president havia evitat fer declaracions públiques. Amb un to conciliador i solemne, Macron ha anunciat un augment de 100 euros mensuals en el salari mínim a partir de l'any vinent, i una baixada d'impostos per a pensionistes i treballadors. També ha dit que a partir d'aquest mateix dilluns declara "un estat d'emergència social i econòmica" per millorar les condicions de vida dels ciutadans a França.

"Primer de tot, jo no oblido que existeix un estat de còlera i indignació compartida", ha afirmat Macron, mostrant-se comprensiu amb els manifestants que durant totes aquestes setmanes han sortit al carrer a protestar. Fins i tot ha reconegut que entén que les seves paraules "hagin ferit alguns".

El president francès ha precisat que l'augment del salari mínim -que en l'actualitat és de 1.498 euros bruts- entrarà en vigor el 2019 "sense que costi res a l'empresa", i que les hores extraordinàries també estaran exemptes d'impostos a partir de l'any vinent. A més, el mandatari ha demanat als empresaris "que puguin" que entreguin als seus treballadors una prima de Cap d'Any que també quedarà exonerada.

Macron també ha assegurat que els jubilats que guanyin menys de 2.000 euros mensuals veuran anul·lada la pujada de l'anomenada 'contribució social generalitzada' (GSG), un impost proporcional sobre els ingressos professionals o de capital que finança la seguretat social.

El president francès s'ha negat a cedir, però, en la petició dels 'armilles grogues' de reinstaurar l'impost de la fortuna. I ho ha argumentat en el seu discurs dient que això seria perjudicial per a la dinamització econòmica del país. Aquest impost el pagaven aquelles persones amb un patrimoni net imposable superior als 1,3 milions d'euros, i va ser substituït per un impost sobre la fortuna immobiliària.

Durant tota la intervenció, Macron ha adoptat un to solemne i patriòtic i ha assegurat que ell i el seu govern només estan intentant millorar el país. "Volem una França on tothom pugui viure dignament de la seva feina", ha afirmat. "Volem fer una reforma profunda de l'estat. Volem regles més justes, més simples i més clares", ha arribat a dir també.

Fins i tot, el president francès s'ha mostrat emotiu: "Estem en un moment històric", ha destacat. I ha afegit: "No és per mi, és per vosaltres, per França". "Visca la República, visca França!", ha conclòs.