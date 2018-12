Macron cedirà als 'armilles grogues' i frenarà la pujada del preu dels carburants

El govern francès es prepara per suspendre la pujada d'impostos sobre els carburants, segons fonts de l'executiu. El primer ministre Édouard Philippe anunciarà una moratòria a la nova taxa de transició energètica, que havia d'entrar en vigor l'1 de gener, per apaivagar la mobilització dels 'armilles grogues'.

Les protestes, que van començar el 17 de novembre, han posat contra les cordes el president francès, Emmanuel Macron. Els 'armilles grogues' l'acusen d'ofegar l'economia familiar amb l'augment del preu dels carburants i ell assegura que la pujada és necessària per combatre el canvi climàtic. Quatre persones han mort des del començament de les protestes.

La moratòria (o "suspensió", segons les mateixes fonts) durarà uns quants mesos i s'acompanyarà d'altres mesures que es presentaran aquest dimarts al grup parlamentari de Macron. La decisió s'ha pres en plena commoció per la violència de les protestes que dissabte van sacsejar sobretot el centre de París.

La dirigent de l'ultradretà Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, ja ha reaccionat a Twitter dient que la moratòria era insuficient: "No està a l'altura de les expectatives ni de la precarietat en què es debaten els francesos".

Un moratoire sur les taxes est envisagé. Mais un moratoire n’est qu’un report. Ça n’est évidemment pas à la hauteur des attentes et de la précarité dans laquelle se débattent les Français. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 4 de desembre de 2018

El primer ministre ha cancel·lat la reunió amb els representants del moviment, que d'altra banda havien anunciat que no participarien en la trobada. Dilluns Macron –que va haver de tornar precipitadament de la reunió del G-20 a Buenos Aires a causa de la magnitud de les protestes– va presidir una reunió amb una desena de ministres per abordar la crisi i Philippe també es va reunir amb els partits de l'oposició. Excepte els Verds, totes les formacions van estar d'acord a establir una moratòria. Els conservadors dels Republicans opten per un referèndum, Le Pen i la formació d'extrema esquerra França Insumbisa de Jean-Luc Mélenchon aposten per eleccions anticipades i el partit socialista reclama una llei de "sortida de la crisi" amb mesures que augmentin el poder adquisitiu.