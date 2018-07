Macron es reivindica en el moment de més baixa popularitat

El president francès ha reunit aquest dilluns a Versalles els gairebé 900 diputats i senadors de les dues cambres parlamentàries per exposar el balanç del seu primer any de mandat i presentar el full de ruta del pròxim. El discurs, però, arriba en un moment difícil per a Macron. 'Le Figaro' publica en la seva portada que amb aquest Congrés [la reunió del Senat i l’Assemblea Nacional], Macron vol trobar "un glop d’aire fresc” per deixar enrere aquest mal moment. En la mateixa línia, el diari 'Libération' ha dedicat la seva capçalera a “l’estat de desaprovació” en el qual es troba el president francès.

En efecte, la popularitat de Macron ha caigut en les últimes enquestes. Segons un estudi de Kantar Sofres que 'Le Monde' cita avui, només el 32% dels francesos confien ara en ell, dotze punts menys que a principis d’any, quan el percentatge era del 44%. De fet, només en l’últim mes la popularitat del president ha retrocedit sis punts. Una altra enquesta d’Elabe apunta que tres quarts dels francesos coincideixen que l’acció política del govern que presideix Macron “és injusta”, i un 66% dels ciutadans pensen que no permetrà millorar la situació del país.

En matèria d’immigració, els francesos també donen molt mala nota a Macron: un 3,75 sobre 10 segons una enquesta Ifop que ‘Le Journal du Dimanche’ va publicar diumenge. Precisament, el cap d’estat s’ha referit a aquesta qüestió apel·lant a la Constitució francesa. “Ens hi hem de mostrar fidels –ha dit–; protegeix els que demanen l’asil, però posa normes als que per raons econòmiques marxen del seu país per venir a viure al nostre”, ha assegurat, utilitzant una vegada més aquesta fórmula que classifica els immigrants.

Abans de traçar les línies de les pròximes reformes que vol emprendre, Macron ha respost a aquells que el titllen de monàrquic i arrogant fent autocrítica. “Un president de la República sap que no pot fer-ho tot, que no ho aconsegueix tot”, ha dit davant dels parlamentaris, abans d’afegir que és conscient del “desajust entre l’amplitud de les reformes realitzades i el ressentiment”. Una altra manera de respondre a aquells que l’acusen d’isolar-se de la realitat.

Pel que fa a les reformes, Macron ha anunciat que el primer ministre, Édouard Philippe, presentarà “en les pròximes setmanes” un pla per “disminuir les despeses públiques”. També va referir-se a la polèmica reforma de les pensions, que el govern espera refer “a partir del 2019”. Macron preconitza “un sistema únic”, tot i que ha assegurat “que res canviarà per als jubilats”. Una evident contradicció que ha fet esclatar de riure bona part dels parlamentaris, en gairebé l’únic moment durant l’hora i mitja de discurs que la sala ha mostrat el seu desacord.