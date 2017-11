Merkel i Schulz sondegen avui les opcions d'un govern estable per a Alemanya

La cancellera alemanya, Angela Merkel (CDU), i el líder socialdemòcrata, Martin Schulz (SPD), es reuneixen aquest dijous a la seu de la Presidència del país per analitzar les possibilitats de formar un govern estable i evitar una nova convocatòria electoral.

La cita, el primer cop que Merkel i Schulz s'asseuran a la mateixa taula després dels comicis de setembre, està programada per a les vuit de la tarda i hi assistirà també el líder conservador bavarès Horst Seehofer (CSU), aliat de la cancellera.

Tots els focus es dirigeixen al Palau de Bellevue, on el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, actuarà de moderador d'una trobada impensable fa deu dies pels militants del Partit Socialdemòcrata (SPD), que va rebutjar de ple reeditar una Gran Coalició amb Merkel després dels seus mals resultats electorals.

"Espero que el president del partit recordi els actuals acords de l'SPD, és a dir, que l'SPD no anirà a cap gran coalició", ha subratllat avui en declaracions al diari 'Neue Osnabrücker Zeitung' el líder de les joventuts socialdemòcrates, Kevin Kuhnert.

La CDU pressiona per l'acord

Aquesta, però, és l'opció a la qual aspira la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel, que ahir va tornar a subratllar la necessitat d'"estabilitat" a Alemanya. "Encara que una gran coalició no ha de ser un estat permanent, els dos grans partits tenen una responsabilitat especial amb el país. Necessitem un govern estable", ha recalcat avui el ministre de Sanitat en funcions, el conservador Hermann Gröhe.

El president alemany, socialdemòcrata triat per consens per al càrrec el febrer passat, va instar tots els líders polítics a reflexionar després que la passada setmana fracassessin les negociacions per formar govern que havia iniciat després de les eleccions la cancellera amb els liberals i els verds.

La pressió sobre Schulz va créixer i, després d'haver dit de manera reiterada 'no' a cap gran coalició i haver apostat per noves eleccions, es va obrir a explorar altres possibilitats a instàncies del cap de l'Estat. "No puc dir-los què sortirà d'aquesta conversa, però sí que els puc assegurar que advocaré per la millor solució per al nostre país", va garantir Schulz en una reunió amb la patronal alemanya. El socialdemòcrata va coincidir amb Merkel que el país necessita "fiabilitat i estabilitat", però va advertir que també necessita "canvi".

Un suïcidi polític?

Schulz ha avançat que els resultats de les negociacions, sigui una nova Gran Coalició o una fórmula per a un govern en minoria dels conservadors secundat des de fora pels socialdemòcrates, seran sotmesos al vot de la militància.

Fa quatre anys, la Gran Coalició va rebre l'aval del 75,9% dels militants socialdemòcrates, però l'escenari ha canviat després d'unes eleccions en què es va prometre no reeditar aquest model i en les quals l'SPD va obtenir els pitjors resultats de la seva història (20,5% dels vots).

La reunió d'aquest dijous arriba, a més, precedida d'una polèmica inesperada, després que el ministre d'Agricultura, el conservador bavarès Christian Schmidt, decidís votar a favor de la renovació a la UE de la llicència a l'herbicida glifosat, quan els socialdemòcrates hi estaven en contra i, per respecte a l'acord de govern, Alemanya s'hauria d'haver abstingut.

L'SPD va considerar el moviment de Schmidt una ruptura explícita del pacte de coalició i Merkel, en un intent de temperar els ànims, va cridar a l'ordre en públic a Schmidt i va demanar a tots els ministres respecte als acords.