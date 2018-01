Merkel creu possible un govern de coalició amb els socialdemòcrates

La cancellera alemanya, Angela Merkel, es va mostrar ahir “optimista” sobre la possibilitat de crear un govern de gran coalició amb els socialdemòcrates, malgrat que durant els últims tres mesos, des que es van fer les eleccions, les converses entre els cristianodemòcrates (CDU) de Merkel i el Partit Socialdemòcrata (SPD) de Martin Schulz han avançat poc, o gairebé gens. Però ahir va començar una nova ronda de negociacions i, aquesta vegada, els dirigents d’aquests partits sí que es van mostrar disposats a fer el que sigui per arribar a un acord. S’han posat com a termini dijous vinent.

“Crec que ho podem aconseguir”, va assegurar la cancellera a la premsa. I va insistir que el seu objectiu era formar un govern “estable” i que cohesionés Alemanya respecte als grans reptes als quals el país ha de fer front. Per la seva banda, Schulz també es va mostrar dialogant: “Nosaltres no posem cap línia vermella”, va assegurar. “Però volem, si és possible, el màxim nombre de polítiques vermelles”, va aclarir, en referència al color del seu partit. Schulz també va destacar que “un nou temps requereix una nova política”, i que cal arribar a acords en temes capitals com l’educació, la inversió sobre habitatge i infraestructures, i l’atenció a la dependència.

Sobre el paper sona bé, però una altra cosa és posar-ho en pràctica. Es pot dir que Merkel està entre l’espasa i la paret. Des de la dreta, la pressionen els seus tradicionals socis de Baviera, la Unió Socialcristiana (CSU), que li reclama que endureixi la política migratòria i d’asil. La tardor vinent hi ha eleccions a l’estat de Baviera, on la CSU governa des del 1957. Els conservadors temen perdre la majoria absoluta a causa del suport cada vegada més gran del partit ultradretà Alternativa per Alemanya (AfD). Per això exigeixen una política migratòria més restrictiva.

“Ens hem de posar d’acord”, va afirmar ahir Horst Seehofer, el líder conservador bavarès, al començament de les negociacions. Segons va dir, ell hi acudeix amb “el millor esperit”. Però els socialdemòcrates difícilment acceptaran formar part d’un executiu que endureixi les polítiques d’asil. L’acord assolit per Schulz haurà de ser ratificat després pel seu partit.

Merkel, Schulz i Seehofer han acordat evitar fer declaracions públiques aquesta setmana per mirar de no entorpir les converses. Destacats analistes i polítics alemanys opinen que tots tres es juguen el seu futur polític els pròxims dies. Tot depèn del resultat de les negociacions.