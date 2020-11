Netanyahu s'hauria reunit en secret amb el príncep hereu saudita Mohammed bin Salman

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va volar aquest diumenge a l'Aràbia Saudita per reunir-se en secret amb el príncep hereu Mohammed bin Salman, segons informen aquest dilluns mitjans israelians, entre els quals la ràdio pública de l'exèrcit, que esmenta fonts oficials. Seria la primera reunió que ha transcendit al més alt nivell entre els dos països i podria ser un símptoma de l'acostament entre les dues potències regionals, en el marc del procés de normalització de relacions àrabo-israelianes que ha impulsat Donald Trump.

Netanyahu hauria viatjat acompanyat de Yossi Cohen, el cap dels serveis secrets (Mossad), fins a la ciutat de Neom, la nova urbs planejada pel príncep hereu saudita al mar Roig. Tot i que el govern no ha reaccionat oficialment a les publicacions, el portaveu de Netanyahu, Topaz Luk, ha dit a Twitter que "el primer ministre fa la pau".

גנץ עושה פוליטיקה בזמן שראש הממשלה עושה שלום pic.twitter.com/9MYFbufE9i — Topaz Luk 🇮🇱 (@TopazLuk) November 23, 2020

Israel i l’Aràbia Saudita no mantenen relacions diplomàtiques formals, però en les últimes setmanes han augmentat els rumors sobre la possibilitat que el regne podria seguir els passos dels Emirats Àrabs Units i de Bahrain, els seus veïns, en la normalització de les relacions amb Israel.

Els funcionaris saudites han dit que la normalització només podria arribar en el context d’un acord de pau entre Israel i els palestins, però el to del regne quan parla d’Israel ha canviat en els últims anys.

El príncep Mohammed, de 35 anys, fill del monarca saudita i governant de facto del regne, ha dit que tant els israelians com els palestins tenen dret a la seva terra i que Israel té interessos econòmics i de seguretat coincidents amb els estats àrabs, per la seva animadversió compartida contra l'Iran.

Una pregunta clau per als saudites és com s'ha d'avançar amb la normalització en els últims dies de l’administració Trump i com tot això afectarà la seva relació amb el president electe, Joe Biden, que encara no ha revelat quina serà la seva política en aquest àmbit.

L’obertura de llaços diplomàtics amb Israel també podria ajudar el príncep Mohammed a recuperar la seva reputació a Washington i esmorteir les crítiques per la guerra al Iemen, la repressió contra activistes i l’assassinat de l’escriptor dissident Jamal Khashoggi per agents saudites a Istanbul el 2018.

La visita de Netanyahu s'hauria fet després de la reunió virtual del G-20 organitzada per l’Aràbia Saudita durant el cap de setmana i coincidint amb la visita del secretari d’estat dels EUA, Mike Pompeo, que es va reunir amb Bin Salman diumenge a la nit. L’avió de Pompeo va aterrar a Neom a les 20.30 h i va marxar tres hores després.

Segons el lloc web Flightradar24, que fa un seguiment de vols en temps real, un vol va sortir de Tel Aviv diumenge cap a les 19.30 i va caure del radar prop de Neom, aproximadament una hora després. El mateix avió va reaparèixer i va tornar a Tel Aviv després de mitjanit. Avi Scharf, editor de l'edició en anglès del diari israelià Haaretz, ha publicat aquest matí un mapa del primer vol a Twitter.

ABSOLUTELY rare Israeli flight direct to new Saudi mega-city Neom on Red Sea shore



It was Bibi's ex-fav bizjet t7-cpx. Back to Tel Aviv after 5 hours on ground pic.twitter.com/Ty9aedYbsK — avi scharf (@avischarf) November 23, 2020

