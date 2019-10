Noves protestes desafien el toc de queda a Xile

Ni els morts, ni el toc de queda ni l’estat d’excepció que ha tret l’exèrcit als carrers han fet que la ciutadania es quedi a casa i Xile viu aquest dilluns una nova jornada de protestes en un Santiago en què són visibles les ferides pels enfrontaments entre els milers de manifestants i els policies i els militars desplegats, que no dubten a reprimir durament les concentracions emparats per la llei. Els aldarulls han provocat una desena de morts, desenes de ferits i més de mil detencions.

El president, el dretà Sebastián Piñera, ha posat encara més llenya al foc a l’equiparar les protestes amb una “guerra” i assegurar que les forces de seguretat han de lluitar contra “un enemic poderós i implacable que no respecta res ni ningú”. El dirigent s’ha fet enrere i ha retirat l’augment de la pujada del preu del transport públic però la comparativa ha sublevat una part de la ciutadania, que veu massa paral·lelismes entre l’actual situació i manera de fer i l’inici de la dictadura del general Augusto Pinochet.

Piñera s’ha limitat a denunciar i assenyalar els violents però ha evitat referir-se a les causes del descontentament social que ha acabat amb l’onada de protestes actuals. Entre sectors progressistes se sosté que els agents tenen molta responsabilitat en els aldarulls i els acusen d’alimentar i, fins i tot, perpetrar els saquejos i actes violents com a una manera de tensionar la situació i justificar encara més la repressió policial en nom de la seguretat i la recuperació de la normalitat a les ciutats.

L’expresidenta xilena i actual alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, ha demanat diàleg entre el govern i la societat civil per “calmar la situació” i abordar els temes que preocupen la ciutadania. “És essencial que tots els actes que han provocat lesions i mort, tant per part de les autoritats com dels manifestants, siguin sotmesos a investigacions independents, imparcials i transparents”, ha afegit l’exdirigent. De moment, l’executiu de Santiago ha evitat fer cap pas en aquest sentit.

El govern de Piñera confiava que després de tres dies de grans mobilitzacions i greus aldarulls, la tornada a la rutina laboral calmés els ànims. Però milers de persones han sortit als carrers i s’han tornat a concentrar al centre de Santiago i a ciutats com Valparaíso i Concepción, on també s’ha decretat el toc de queda. Les escoles no han obert i el govern ha demanat a les empreses que siguin prou flexibles amb els horaris dels treballadors, alhora que també s’han reforçat les línies d’autobusos i taxis en els recorreguts que s’han quedat sense cobertura de metro arran dels atacs vandàlics que han obligat a tancar algunes estacions. Els saquejos als supermercats i botigues però també la por a quedar desabastits ha fet que la patronal del comerç hagi fet una crida a la calma demanant a la ciutadania que fugi de la psicosi i compri només allò que li fa falta per tal de no buidar els prestatges.

L’actual crisi va esclatar arran de la decisió d’encarir en 30 pesos el preu del bitllet de metro en hora punta, fins a situar-se en 830 pesos (1 euro al canvi), un preu desorbitat per al sou mitjà de poc més de 500 euros al mes. En realitat aquesta mesura, ara ja anul·lada, només va ser el detonant a un malestar latent a causa de l’augment de la desigualtat social que ha fet que la població perdi qualsevol expectativa de millora. Els estudiants de secundària han sigut el col·lectiu que han liderat les primeres manifestacions però a mesura que ha augmentat la repressió policial i s’han imposat mesures excepcionals, cada cop s’hi han afegit més sectors.