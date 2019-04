El Parlament britànic rebutja les quatre propostes de solució per al Brexit

El Parlament britànic ha rebutjat aquest vespre de dilluns les quatre propostes de solució a l'embolic del Brexit que s'havien sotmès a votació, entre elles una per buscar una relació del Regne Unit amb la Unió Europea com la que té Noruega.

L'opció que va recollir més suports -280 vots a favor i 292 en contra- va ser la que sol·licitava a l' Executiu de la conservadora Theresa May que, en el cas que el Parlament aprovi un acord de sortida, aquest hagi de ser ratificat pel poble britànic en un referèndum.

Però cap de les quatre alternatives presentades va obtenir prou vots per tirar endavant, de forma el procès de sortida dels britànics de la UE segueix encallat. Davant d'aquest panorama, el govern de Theresa May es reunirà demà dimarts per decidir què fer, en una trobada que es preveu tensa i on no es descarta alguna dimissió.