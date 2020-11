Polònia ajorna l'entrada en vigor de la prohibició de l'avortament arran de les protestes diàries

El govern ultradretà de Polònia ha ajornat la implementació de la decisió del Tribunal Constitucional del país de prohibir l'avortament després de més de dues setmanes de protestes massives. El portaveu del govern polonès citat per l'agència Efe ha afirmat aquest dimarts que les autoritats s'estan donant temps per debatre la sentència de fa un mes que va decretar que la interrupció voluntària de l'embaràs per motius de defectes congènits en el fetus violaven la Constitució.



"Hi ha un debat en procés i seria bo prendre's una mica de temps per dialogar i intentar trobar una nova posició en una situació que és difícil i desperta fortes emocions", ha dit Michal Dworczyk, responsable de l'oficina del primer ministre polonès, mentre continuen les protestes diàries als carrers de Varsòvia i d'altres ciutats del país.

La sentència del tribunal s'havia d'haver publicat aquest dilluns al diari oficial del país però no ha sigut així i, per això, encara no ha entrat legalment en vigor. Amb aquesta sentència, Polònia es convertiria en el país europeu amb una legislació sobre l'avortament més restrictiva, perquè només el permetria legalment si està en perill la salut de la mare i si és per aturar l'embaràs arran d'una violació o d'un incest. La decisió va generar protestes a tot el país i, fins i tot, una vaga feminista. Però com que no s'ha publicat la sentència, encara no té valor legal.

Arran del rebuig i de les enquestes, que comencen a mostrar pèrdues de suport al govern ultradretà polonès, el seu primer ministre, Mateusz Morawiecki, ha fet un primer gest i ha mostrat la voluntat de negociar amb l'oposició i les líders de les protestes. Aquest dilluns, abans de la manifestació, va emetre un missatge de vídeo en què demanava dialogar: "Us demano asseure'ns a parlar. Que les nostres disputes no tinguin lloc als carrers i no siguin la causa de més infeccions".

Després d'aquesta crida, Morawiecki es va reunir amb els principals líders de l'oposició. A més, el president polonès, Andrzej Duda, va presentar al Parlament una proposta que contrarestava parcialment la resolució del tribunal, però que continua sent massa restrictiva a ulls de l'oposició parlamentària i dels col·lectius feministes, que protesten als carrers diàriament des del 22 d'octubre, que és quan el TC polonès va dictar sentència.

La pandèmia de coronavirus també està afectant Polònia amb força, amb 558,9 casos per cada 100.000 habitants, gairebé els mateixos que registra Espanya de mitjana. Però, tot i això, Klementyna Suchanow, líder de l'organització Dones en Vaga, ja va avisar dilluns que continuarien les protestes malgrat la prohibició de reunions de més de cinc persones al carrer per la crisi sanitària.

La decisió d'ajornar la implementació de la normativa és significativa, com recorda l'agència Efe, perquè la querella que va originar el cas davant el Constitucional la van presentar parlamentaris del partit del govern. De fet, la jutge que va presidir el cas va ser Julia Przylebska, que va arribar al càrrec nomenada pel partit del govern.

La independència del sistema judicial polonès està fermament qüestionada també des de Brussel·les, que ha recorregut diversos intents de reforma del sistema judicial per ampliar el control polític del govern sobre els jutges del país, tant amb normes per controlar la majoria dels nomenaments com amb jubilacions forçades o nous codis de conducta. La Comissió Europea ha activat diversos processos sancionadors contra el govern ultraconservador del país des que el partit Llei i Justícia el sustenta, i el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) ja l'ha obligat a recular en una ocasió.