Renzi plega en un país impossible de governar

Els resultats de les eleccions italianes celebrades diumenge van deixar un escenari d’incertesa, amb l’avanç històric dels partits euroescèptics, que van aconseguir la majoria dels vots i dels escons però sense una majoria suficient per poder governar. La paraula que més es va sentir ahir a Itàlia i a Europa és inestabilitat.

El Moviment 5 Estrelles (M5E) es va convertir en el primer partit amb el 32% dels vots, mentre que la coalició de centredreta va ser la més votada amb el 37%. Els resultats van confirmar el sorpasso de la Lliga de Matteo Salvini sobre el partit de Silvio Berlusconi, Força Itàlia. Salvini va aconseguir un resultat històric per a la seva formació, que ha passat del 4% al 18% i s’ha convertit en la principal força del centredreta, i relega així Silvio Berlusconi a un paper secundari. Per la seva banda, el Partit Demòcrata (PD) de l’ex primer ministre Matteo Renzi va ser el gran perdedor d’uns comicis en què el partit que ha governat en coalició al país transalpí durant els últims cinc anys tot just va aconseguir un 22% dels vots, el pitjor resultat de la seva història. Renzi va presentar la dimissió ahir a la tarda.

En qualsevol cas, cap força política va obtenir el 40% necessari per poder governar, de manera que a partir d’ara s’obre un període d’incertesa en què els principals partits intentaran tancar acords per arribar al poder. No serà fàcil.

651x411 Els resultats electorals Els resultats electorals

El pitjor malson d’Europa podria confirmar-se si l’M5E i la Lliga decidissin unir forces per intentar imposar els interessos d’Itàlia a Brussel·les, com han amenaçat durant la campanya. L’M5E i la Lliga són favorables a un canvi en la política d’immigració, però els dos partits s’enfrontarien per les seves propostes econòmiques. L’M5E defensa la introducció d’un ajut de 780 euros al mes per a les persones en risc d’exclusió, i retallades d’uns 50.000 milions d’euros en les despeses relacionades amb l’activitat política. Per la seva banda, el programa econòmic del centredreta advoca per introduir un impost fix de prop del 23% i menys austeritat.

El líder de l’M5E va obrir les portes a negociar amb altres forces polítiques sobre punts concrets del seu programa. “Estem oberts a confrontar-nos amb totes les forces polítiques a partir de l’elecció de les presidències de les dues cambres, però sobretot pel que fa als temes que tenen a veure amb el programa d’ocupació”. Una invitació que Matteo Salvini va rebutjar en assegurar que no trencarà la coalició de centredreta amb el partit de Silvio Berlusconi, Força Itàlia, i la ultradretana Germans d’Itàlia, de Giorgia Meloni. “Tenim el dret i el deure de governar en els pròxims anys”, va dir.

Finalment, una aliança entre la coalició de centreesquerra i qualsevol altra força política semblava ahir una opció impossible. “El PD, que neix contra les forces antisistema, no serà la crossa d’un govern antisistema”, va dir Renzi, que va rebutjar així la possibilitat que el seu partit pugui aliar-se amb l’M5E o fins i tot reviure el pacte del Natzarè, l’acord assolit el 2014 entre Renzi i Berlusconi per completar un ambiciós pla de reformes estructurals i institucionals que els italians van rebutjar en referèndum.

La responsabilitat passa ara a mans del president de la República, Sergio Mattarella, que un cop la Cambra dels Diputats i el Senat hagin escollit els seus respectius presidents haurà d’obrir consultes amb els líders dels diferents grups parlamentaris i decidir a qui encarrega la formació del govern. La incògnita ara és saber a quina de les dues forces més votades convocarà primer.