Texas fa obligatori l’ús de la mascareta en espais públics

El governador de Texas, el republicà Greg Abbott, ha decretat l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en tots els comtats que tinguin més de 20 casos de coronavirus, cosa que inclou tres quartes parts dels comtats. Tot i que la mesura és molt impopular entre la base republicana, que combrega amb les reticències que el mateix president dels EUA, Donald Trump, mostra cap a la peça protectora facial, el governador ha argumentat que cal portar-la per evitar una nova aturada econòmica a l’estat. La decisió suposa, de fet, un gir radical en la posició del governador republicà, que fins ara havia ignorat les crides dels líders demòcrates d’algunes ciutats del seu estat que li demanaven precisament imposar la mascareta obligatòria. Abbott fins i tot va arribar a impedir l’aplicació d’aquesta mateixa obligatorietat a Houston per part de les autoritats locals. Aquesta ciutat ara té les unitats de cures intensives col·lapsades als hospitals, segons Reuters.

Multes de 250 dòlars

“En les últimes setmanes hi ha hagut una pujada substancial en els casos de coronavirus. Hem de centrar-nos en tornar a frenar la propagació. Però aquesta vegada volem fer-ho sense tancar de nou Texas”, va dir Abbott en una intervenció televisada. La nova norma imposa l’ús de mascareta a Texas als espais públics i on no es pugui mantenir una distància d’almenys dos metres. Els que ho incompleixin dos cops consecutius (el primer rebran un avís) hauran de pagar una multa de 250 dòlars. Diumenge hi va haver una manifestació antimascaretes convocada per l’extrema dreta davant del Capitoli de Texas a la qual van assistir unes 150 persones.

Texas s’ha convertit en un dels nous focus principals de la pandèmia del covid-19, amb més de 8.000 nous casos en un sol dia registrats dijous. Segons Abbott, la taxa de persones contagiades oficialment ha passat del 4,5% a finals de maig al 14% actual. A finals de maig les hospitalitzacions van tenir una mitjana inferior a 1.700 al dia i aquesta setmana ja eren 5.700 diàries. “Aquests pics no es limiten només a les grans ciutats”, advertia el governador. Ara Abbott deixa en mans de les autoritats locals, de fet, la decisió de prohibir les reunions a l’exterior de més de 10 persones.