Theresa May perd el control sobre el Brexit

Humiliant derrota al Parlament britànic de Theresa May i més bastons a les rodes al ja tortuós procés del Brexit. Per una majoria de només quatre vots, 309 a 305, el govern conservador es veurà obligat a sotmetre a l’aprovació final dels Comuns l’hipotètic acord, tant el de retirada estrictament com el futur pacte de relació comercial, a què el Regne Unit arribi amb la Unió Europea (UE) en el litigi de divorci que mantenen.

La decisió dels Comuns l’haurà de prendre la cambra abans que es faci efectiu el Brexit, en principi, el 30 de març del 2019 a mitjanit, hora del continent. La votació que ahir va perdre May, però, obre un seriós interrogant sobre la viabilitat de mantenir aquesta data.

La d’ahir va ser la primera derrota de Theresa May des que governa en minoria amb el suport puntual dels deu diputats del Partit Democràtic Unionista (DUP). El més humiliant de la desfeta, però, és que li va ser infligida des de les seves pròpies files. Dotze diputats conservadors van votar en contra de la proposta del govern, que només admetia un vot “significatiu” sobre el pacte final del Brexit, però sense concretar si seria vinculant o no.

L’esmena de la llei del Brexit que es va discutir a Westminster, i que possibilitarà la intervenció decisiva dels diputats, va ser presentada pel parlamentari tory i ex fiscal general de la Corona, Dominic Grieve. Durant les quatre hores de la sessió en què es va discutir la proposició, Downing Street va anar fent tota mena de concessions per evitar, in extremis, el que finalment va haver d’entomar.

Reunió a Brussel·les

Jeremy Corbyn, cap de l’oposició laborista, va considerar el resultat tota una lliçó per a la primera ministra: “Aquesta derrota és una pèrdua d’autoritat humiliant per al govern en la vigília de la reunió del Consell Europeu. Theresa May s’havia resistit a retre comptes democràtics i la seva negativa a escoltar li ha suposat que ara haurà d’acceptar el control del Parlament”.

Avui i demà es reuneixen a la capital comunitària els primers ministres dels Vint-i-set més el Regne Unit. Demà, divendres, el Consell Europeu donarà llum verda a l’inici de les negociacions de l’acord comercial, que s’obriran a partir de finals de gener, un cop s’ha constatat que en la primera fase del procés de ruptura hi ha hagut “prou progrés” tant sobre la factura de la separació, com sobre els drets dels ciutadans europeus residents al Regne Unit i la qüestió -molt delicada- de la frontera d’Irlanda del Nord.

Divendres passat, Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, i Donald Tusk, president del Consell, van presentar amb Theresa May les línies mestres del pacte a què la Unió i el Regne Unit havien arribat respecte als tres punts esmentats, i que definien la primera etapa del llarg camí que suposa la materialització del Brexit.

El fet que el Parlament britànic i no el govern tingui l’última paraula sobre l’acord del Brexit afegeix un element més de complicació a un procés que, en teoria, hauria d’estar vist per a sentència l’octubre de l’any que ve, si la data oficial de sortida fixada per May (30 del març del 2019) es vol complir. Entre octubre i març, els Parlaments dels Vint-i-vuit haurien d’aprovar el que concloguin Londres i els negociadors europeus.

Però segons Catherine Barnard, catedràtica de Cambridge especialista en legislació europea, en una conversa amb l’ARA ahir al matí, “és pràcticament impossible establir un acord comercial com el que vol Londres amb la UE en els pocs mesos que queden fins a l’octubre de l’any vinent”. Aquest fet, i la desfeta d’ahir del govern, fan més que probable que el govern retiri la clàusula de la data efectiva del Brexit, que s’hauria d’aprovar la setmana vinent. La realitat imposa un calendari a molt més llarg termini.