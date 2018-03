Theresa May diu que "és altament probable" que l'atac a l'exespia fos conduit per Rússia

Tots els indicis assenyalen a la Rússia de Vladímir Putin. L'enverinament fa vuit dies de l'exespia rus Serguei Skripal, de 66 anys, i la seva filla Julia, de 33, es va produir amb un gas militar nerviós "desenvolupat per Rússia", ha afirmat aquesta tarda al Parlament la primera ministra britànica, Theresa May. La 'premier' ha assegurat que "és altament probable" que l'atac fos ordenat per Rússia, i ha donat 24 hores a Moscou perquè expliqui si es tracta d'un atac deliberat o bé és "que Rússia ha perdut el control" sobre el seu arsenal biològic. L'atac va tenir lloc a la ciutat de Salisbury, a 145 quilòmetres al sud-oest de Londres. May ha asegurat que dimecres anunciarà les mesures a prendre.

La conclusió anunciada per la 'premier' farà disparar la tensió diplomàtica entre Moscou i Londres, tradicionalment no gaire bona. De fet, la setmana passada diferents veus del Partit Conservador van instar a sancionar Rússia si es demostrava la implicació del Kremlin en l'incident. La veu més potent en aquest mateix sentit va ser la del ministre d'Exteriors, Boris Johnson, que des de la tribuna dels Comuns va amenaçar amb una resposta "contundent", si bé també va demanar temps per fer les oportunes comprovacions. En qualsevol cas, amb el seu habitual estil grandiloqüent i advertint que encara no era l'hora d'assenyalar amb el dit a ningú, Johnson no va passar per alt l'oportunitat de qualificar Rússia de "força maligna i pertorbadora".

Abans fins i tot de conèixer les paraules de Theresa May, l'ambaixada russa a Londres ha assegurat en un comunicat aquest matí de dilluns que Downing Street està fent un flac favor a les relacions diplomàtiques entre els dos països. "Voldríem insistir una vegada més que estem indignats per la campanya antirussa dels mitjans de comunicació, condonada pel govern, que influeix en la investigació i que té un efecte psicològic sobre els residents britànics. Els nostres compatriotes i nacionals britànics d'origen rus estan preocupats pel seu futur en aquest país. Els periodistes russos establerts al Regne Unit estan rebent amenaces. La política actual del govern britànic cap a Rússia és un joc molt perillós que es juga amb l'opinió pública britànica, que no només condueix la investigació cap a un seguiment polític inútil, sinó que també es corre el risc de conseqüències més greus a llarg termini per a les nostres relacions".

Who in London will be held responsible before the British people for groundlessly wrecking relations with Russia? pic.twitter.com/FNsoCLn0iK — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 12, 2018

Els fets van tenir lloc diumenge passat, però no va ser fins a 24 hores després que es va conèixer la identitat de les víctimes. En aquell moment es van establir les lògiques connexions entre el nou intent d'assassinat d'un exespia rus, condemnat l'any 2006 al seu país per alta traïció en vendre secrets militars a l'MI6 britànic, i la mort per intoxicació amb poloni 210, un material radioactiu, del també exagent rus Aleksandr Litvinenko. La policia sospita que Skripal i la seva filla van ser enverinats mentre dinaven en una pizzeria del centre de la ciutat, a hores d'ara clausurada. L'establiment és un dels dos que han estat tancats com a mesura de precaució. L'altre és un pub, on també s'han trobat rastres de l'agent nerviós que es va utilitzar per a l'atac.

En les últimes hores d'aquest migdia, una part d'un aparcament de Salisbury i una casa dels afores de la ciutat han estat acordonades per la policia.

Les autoritats van informar aquest diumenge els veïns de Salisbury que totes aquelles persones que passessin per un dels dos establiments havien de prendre unes mínimes precaucions; per exemple, rentar la roba que portessin. En el cas que fos roba per rentar en sec, es va aconsellar que es guardés en una doble bossa de plàstic. El retard en la comunicació d'aquestes mesures va escampar una gran indignació en la ciutat, que es considera desinformada pel que fa a la investigació. De fet, tot just va ser divendres quan oficials de l'exèrcit, equipats amb material de protecció especialitzat, van ser enviats a la població per ajudar en les tasques de retirada d'elements presumptament contaminats.