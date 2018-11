La commemoració de l’armistici del 1918 reuneix a París 70 líders mundials

Pocs gestos d’afecte entre Emmanuel Macron i Donald Trump. El president francès va rebre ahir a l’Elisi el seu homòleg nord-americà, que és a París per les commemoracions del centenari de la fi de la Primera Guerra Mundial. Una seixantena de caps d’estat, entre els quals hi ha Angela Merkel, Vladímir Putin i Recep Tayyip Erdogan, assistiran aquest matí a un gran acte central a l’Arc de Triomf de la capital francesa amb què se celebrarà amb pompa l’armistici del 1918.

Si fa cent anys el president nord-americà Woodrow Wilson era rebut com un heroi als carrers de París, avui a Trump l’espera una manifestació de rebuig a la plaça de la República. I el fervor de les primeres trobades entre Macron i Trump s’ha refredat per culpa de les discrepàncies en defensa. Quan tot just l’Air Force One aterrava a l’aeroport d’Orly, el president nord-americà va llançar un míssil a Macron en forma de piulada. “El president Macron de França acaba de suggerir que Europa creï el seu propi exèrcit per protegir-se dels Estats Units, la Xina i Rússia”, va tuitejar Trump en una nova mostra del seu America first.

El president nord-americà va qualificar-ho de “molt insultant” i va afegir que “potser Europa abans hauria de pagar la seva part a l’OTAN, que els Estats Units subvenciona àmpliament”.

Trump feia referència a les paraules que Macron havia pronunciat dimarts a l’emissora Europe 1. El president francès va parlar d’un “veritable exèrcit europeu” per no dependre de l’ajuda de l’altre costat de l’Atlàntic. “Davant de Rússia, que és a les nostres fronteres i que ha demostrat que pot ser una amenaça [...], hem de tenir una Europa que es defensi més sola, sense dependre únicament dels Estats Units, i de manera més sobirana”, va afegir Macron.

El president francès també va apel·lar a “protegir-se de la Xina, de Rússia i fins i tot dels Estats Units”. Macron parlava de les amenaces d’intrusions al ciberespai, però també de la retirada dels Estats Units del tractat de no proliferació nuclear amb Rússia signat al final de la Guerra Freda. D’aquí ve el malentès, segons l’Elisi. El president francès “no ha dit mai que s’hagi de crear un exèrcit europeu contra els Estats Units”, es van afanyar a aclarir, evocant una “confusió” en la interpretació dels comentaris de Macron.

Llarga llista de desavinences

Si bé els dos mandataris es van esforçar a utilitzar un to conciliador durant la trobada, aquest desacord només és la punta de l’iceberg de les divergències polítiques que separen els dos homes sobre el medi ambient, l’acord nuclear amb l’Iran i les relacions comercials, entre molts altres temes.

Una altra de les imatges d’ahir va ser la trobada que van protagonitzar Macron i la cancellera alemanya, Angela Merkel, amb qui el president francès va mostrar una gran sintonia. Els dos dirigents van inaugurar una placa commemorativa a la clariana de Rethondes, al nord de París, al mateix lloc on es va signar l’armistici. És la primera vegada que els dos mandataris d’aquests països visiten junts aquest lloc. És per això que alguns han comparat la trobada amb la dels seus predecessors, François Miterrand i Helmut Kohl, el 1984 a Verdun, un altre escenari de la Gran Guerra.

Merkel serà l’encarregada avui d’obrir la primera edició del Fòrum per la Pau, que clausurarà les commemoracions de la fi de la Primera Guerra Mundial. Una trobada internacional en defensa de la pau però també del multilateralisme en l’era de Trump, que no hi assistirà.

Les condicions de l’armistici del 1918, amb l’ofegament d’Alemanya, no van portar la pau sinó que van preparar una guerra encara pitjor dues dècades més tard. I amb la crisi econòmica i l’auge de l’extrema dreta, les comparacions entre l’època actual i el món d’abans de la Segona Guerra Mundial són inevitables.