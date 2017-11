Tres ferits en un atropellament deliberat en un institut a França

Tres estudiants han resultat ferits aquest divendres després d'haver estat atropellats voluntàriament per un home que conduïa un vehicle, al costat d'un institut de Blagnac, a prop de Tolosa de Llenguadoc, segons han informat avui mitjans locals. Dos dels joves es troben en estat greu. De moment l'incident no s'investiga com a acte terrorista.



El conductor, detingut immediatament després de l'impacte, ha reconegut que havia envestit de manera deliberada els joves davant l'institut Saint-Exupéry d'aquesta localitat, segons el diari 'La Dépêche', que assegura que els únics antecedents de l'home fan referència a delictes comuns.