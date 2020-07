Trump enviarà 100 agents federals més a Portland per les protestes

Després d’un nou cap de setmana marcat per les protestes antiracistes a Portland, al nord-oest dels Estats Units, Donald Trump contesta amb més força. Ahir, segons informava The Washington Post, el seu govern va decidir enviar més agents federals -concretament 100- a aquesta ciutat d’Oregon, on les manifestacions que van néixer arran de l’assassinat de George Floyd, ofegat sota el genoll d’un policia a Minneapolis, han tingut més recorregut.

La decisió de l’administració Trump arriba després que les protestes d’aquest cap de setmana a Portland pugessin en intensitat precisament per l’enviament, la setmana passada, d’un primer contingent d’agents federals a la ciutat, una decisió que va encendre -encara més- els ànims dels manifestants antiracistes. I, sobretot, arriba després que aquests enfrontaments policials s’estenguessin també -i de nou- per altres ciutats nord-americanes, com Seattle, a l’estat de Washington, on es van registrar 45 detinguts i 21 agents ferits i on també estan molestos per l’arribada dels uniformats.

I és que ja en clau electoral contra els demòcrates -a qui titlla de tous amb les protestes i amb la delinqüència que, segons ell, promouen- el president fa setmanes que aposta per aquesta tònica: com més protestes, més força policial, més “ law and order ” [llei i ordre], tal com recorda constantment a través de Twitter.

Més polèmica

La setmana passada ja va enviar un desplegament d’agents federals a Portland, per donar suport a la policia local, i a altres ciutats “demòcrates”, tal com va remarcar ell mateix, “per restablir l’ordre”.

Però l’ús d’aquests agents federals, que no és habitual, genera polèmica: els agents del departament de Seguretat Nacional són el més semblant a un soldat que Trump té a mà i no se solen mobilitzar perquè facin feines de seguretat ciutadana al centre de les ciutats. De fet, van néixer després de l’11-S per prevenir un atac semblant.

Tampoc ha ajudat que en els últims dies hagin circulat vídeos d’agents amb vestimenta militar, sense cap tipus d’identificació, detenint manifestants i portant-los a vehicles també sense identificar. Imatges que fan que els clams contra la repressió policial sonin amb tanta força com el crit “ Black lives matter ”.

D’altra banda, diversos alcaldes demòcrates ja van refusar la setmana passada la presència d’aquests agents, que -segons subratllaven- ni els estats ni les ciutats han sol·licitat.