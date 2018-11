Un Trump irònic carrega contra la idea d'un exèrcit europeu

"No existeix cap país més nacionalista que França. Són gent molt orgullosa, i fan bé de ser-ho. Fem una França gran", ha ironitzat Donald Trump des del seu compte de Twitter, una clara referència al seu lema de campanya "Make America great again". La resposta burlesca de Trump arriba després de la proposta que va fer Macron de crear un exèrcit europeu. Una idea a la qual la cancellera alemanya Angela Merkel també ha donat suport per "demostrar al món que entre els països d'Europa no hi pot haver més guerres", segons ha dit la cancellera.

......MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Trump, que ha estat a París per commemorar el centenari de l'armistici de la Primera Guerra Mundial, ha recordat a Macron que van ser els Estats Units els que van rescatar França durant la Segona Guerra Mundial. "Emmanuel Macron suggereix construir el seu propi exèrcit per protegir França dels Estats Units, la Xina i Rússia. Però va ser d’Alemanya a la Primera i Segona Guerra Mundial. Com li va anar a França? Estaven aprenent alemany a París abans que arribessin els Estats Units", ha dit Trump a Twitter.

I és que des que el president nord-americà va arribar a la Casa Blanca ha exigit als seus socis de l'OTAN que aportin més pressupost militar, ja que Trump considera injusta la diferència pressupostària que ingressa cada país a l’organització militar aliada.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Segons Trump, el gir polític i de discurs que ha adoptat el president francès – en fer pública la seva voluntat de crear un exèrcit europeu– es deu a la baixa popularitat del mandatari europeu, només d’un 26%, i la desocupació, que és de fins a un 10%. "[Macron] Només està intentat canviar de tema", ha dit Trump, en un intent de desacreditar la proposta militar europea.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Trump, Macron i Merkel a París

"És insultant que Macron proposi un exèrcit europeu", va tuitejar el seu homòleg nord-americà minuts després de trepitjar territori francès divendres passat.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Durant el cap de setmana, els dos mandataris s’han trobat en reunions bilaterals per rebaixar la tensió. Macron ha assegurat que està disposat a repartir equitativament la càrrega monetària dins de l’OTAN, tot i que va afegir que, per resoldre aquesta disputa, es necessita "més Europa", segons declaracions a la cadena CNN.

Els líders mundials Donald Trump, Angela Merkel i Emmanuel Macron a París. / FRANCOIS MORI / REUTERS

No obstant això, el mandatari europeu va declarar que preferia resoldre les qüestions diplomàtiques a través de discussions directes i no mitjançant Twitter, el mitjà de comunicació preferit de Donald Trump.

París ha reunit aquest cap de setmana els principals líders polítics mundials per commemorar l’armistici de la Primera Guerra Mundial.