Trump presumeix de “grans èxits” econòmics en el seu primer any

L’economia dels Estats Units, després d’anys de recuperació, està en un bon moment, amb un atur en els mínims des de fa 17 anys, uns mercats borsaris que continuen batent rècords i amb un creixement el 2017 0,8 punts percentuals millor que l’any anterior. Donald Trump tenia previst presumir dels “grans èxits” econòmics del seu primer any de govern ahir a la nit (aquesta matinada catalana) en el discurs de l’estat de la Unió davant dels legisladors de les dues cambres del Congrés.

El president nord-americà volia aprofitar un dels moments polítics amb més audiència de la televisió per millorar la seva baixa popularitat: menys del 40% dels seus conciutadans aproven la seva gestió malgrat la bonança econòmica. I també volia utilitzar l’ocasió, segons va avançar la Casa Blanca, per estendre la mà a l’oposició demòcrata per obtenir acords en temes d’immigració i infraestructures. Tot i així, el possible canvi de to, més moderat, era incert, com també ho era si es traduiria en una manera diferent de governar.

Qui mereix crèdit?

Trump treu pit en tot moment per la fortalesa de les dades econòmiques i ha afirmat diversos cops que el seu pla de desregulacions i la reforma fiscal -amb una retallada d’impostos d’1,5 bilions- aprovada pel seu partit al desembre impulsarà el creixement econòmic del país. ¿Però mereix presumir de l’actual situació econòmica? ¿O la majoria de bones xifres encara són una conseqüència de les polítiques del seu antecessor, Barack Obama?

La majoria d’economistes coincideixen a explicar que sovint s’han d’esperar anys per veure els efectes de les polítiques econòmiques dels presidents. També creuen que les actuals xifres econòmiques segueixen una tendència iniciada durant els anys d’Obama. Les borses es troben a l’alça des de la fi de la Gran Recessió del 2008; el PIB del país, tot i haver millorat el 2017, és semblant a la mitjana de creixement del 2,2% dels anys de recuperació econòmica, i el mercat laboral va afegir l’any passat 2,1 milions de llocs de treball, també en la línia dels últims anys -2,2 milions el 2016, 2,7 milions el 2015 i 2,9 milions el 2014.

Amb tot, molts analistes econòmics creuen que la gestió de Trump és una de les causes del gran creixement dels últims dotze mesos a les borses i dels alts índexs de confiança entre empresaris i consumidors. Les xifres van millorar, diuen, per les promeses de Trump de desregulacions i reducció d’impostos.

El govern Trump considera que aquest any es veuran millor els beneficis de les seves polítiques i treuen pit de la intenció que tenen algunes grans empreses, com Exxon Mobil, d’invertir milions de dòlars al país. També esperen un augment dels salaris, la gran assignatura pendent d’Obama, que serà clau perquè els votants li tornin a donar suport.

Economia i comerç mundial

“[Trump] és president dels Estats Units, no del món”, escrivia fa una setmana Lawrence Summers, professor de la Universitat de Harvard i ex secretari del Tresor durant la presidència de Bill Clinton, per explicar que l’actual bonança econòmica s’ha produït arreu del món i no només als EUA. I en alguns llocs, com a Europa i a la Xina, el creixement ha sigut millor. “Moltes borses han superat els augments dels d’aquí”, va apuntar.

S’esperava que l’economia, una possible reforma migratòria i els èxits militars contra l’Estat Islàmic acaparessin gran part del discurs de Trump. També s’esperava que parlés sobre la seva política comercial -el seu equip està renegociant el Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA, per les seves sigles en anglès)-, un dia després que tant la Xina com la Unió Europea advertissin que hi hauria represàlies si els EUA implementen mesures proteccionistes.

L’estat de la Unió en xifres econòmiques

Trump ha presumit durant tot el seu primer any de les bones dades als mercats borsaris, especialment el Dow Jones. Aquest índex borsari ha trencat diversos rècords i ara està per sobre dels 26.000 punts, amb un augment de 6.000 punts en els últims 12 mesos.

En el primer any de la presidència de Trump s’han creat 2,1 milions de llocs de treball i l’índex d’atur ha baixat del 4,8% al 4,1%. La desocupació entre afroamericans i llatins està en mínims històrics -tot i que segueixen sent més alts que la mitjana.

Quan era candidat, Trump criticava el creixement econòmic dels anys d’Obama perquè estava per sota del 3% anual. El del 2017 va ser 0,8 punts percentuals millor que l’any anterior. I els analistes econòmics creuen que aquest any tornarà a estar per sota del 3%.