Més de 4.000 veneçolans creuen diàriament la frontera amb Colòmbia per esmorzar

La crisi humanitària a Veneçuela continua provocant situacions sorprenents. Una d'elles és la cua que es forma cada dia a la zona fronterera amb Colòmbia. Els veneçolans que esperen no busquen emigrar o fugir de la incertesa que es viu al país. Només volen esmorzar.

En territori colombià, a un quilòmetre del pont Simón Bolívar, el principal punt de pas entre la frontera de Colòmbia i Veneçuela, hi ha la Casa de Paso de la Divina Provinencia, on acudeixen milers de ciutadans del país veí a esmorzar i, en molts casos, a recollir menjar per a les seves famílies. Per a molts d'ells serà l'únic àpat del dia.

El menjador està obert de dilluns a dissabte i cada cop està més desbordat. Les cues per aconseguir un plat de menjar arriben dos carrers més enllà d'on hi ha el menjador. Adults, nens, tots fan cua cada dia, sota el sol, durant hores i hores.

"Per arribar aquí haig de caminar vuit carrers", explica Rodríguez. Ell es desplaça cada dia des de la seva localitat natal, San Antonio del Táchira. Agraeix als colombians que els ajudin en un moment tan complicat per al seu país.

Nelly Amparo Garcia està en la mateixa situació. Ha de caminar cada dia més de mitja hora per arribar al menjador. Però ho agraeix, diu que el menjar que li donen té un gust exquisit: "Avui ens han donat unes llenties molt bones. El menjador és molt bonic i ens atenen molt bé: tot està net".

El menjador opera gràcies a la diòcesi de Cúcuta. La idea va sorgir el 2017, quan, inspirat en el missatge papal que demanava ajuda per als emigrants del món, el sacerdot colombià Jose David Cañas Pérez va voler posar el seu granet de sorra per ajudar els veneçolans que arribaven a Colòmbia. "Vam venir amb una olla a tractar de mitigar i ajudar els germans veneçolans. Després ens vam adonar que no podia ser una cosa puntual, sinó que havíem d'organitzar-nos. Així es com vam llogar aquest terreny", relata a Efe el sacerdot.

L'ajuda humanitària està a punt, però bloquejada

Mentre milers de veneçolans creuen la frontera per aconseguir un plat de menjar, l'ajuda provinent dels Estats Units ja està a la frontera a punt per entrar al país. Però Maduro ha mobilitzat l'exèrcit per impedir el seu pas. Molts veneçolans han creuat la frontera per poder accedir a l'ajuda americana, però Guaidó ha dit que el repartiment es farà únicament en territori veneçolà.

De moment, els Estats Units han enviat 60 tones de material humanitari que segueixen esperant a la frontera, lluny del poble veneçolà. D'altra banda, Maduro nega la crisis humanitària a Veneçuela i ha ordenat que l'exèrcit ataqui el pont Simón Bolivar si algun camió l'intenta creuar.