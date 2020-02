La Xina condemna a 10 anys de presó un llibreter crític amb el règim

Un tribunal xinès ha condemnat aquest dilluns a 10 anys de presó el llibreter Gui Minhai, propietari d'una llibreria a Hong Kong on es venien llibres crítics amb el Partit Comunista Xinès i el règim del gegant asiàtic. Sota els càrrecs de revelació de secrets d'intel·ligència a l'exterior, Gui va ser detingut el 2018 a Pequín, quan anava acompanyat de diplomàtics suecs en un tren, i aquest dilluns s'ha dictat sentència condemnatòria.

El govern de Suècia ha sortit immediatament en la seva defensa, ja que Gui Minhai té nacionalitat xinesa i sueca, i ha reclamat a Pequín el seu alliberament immediat. Després de conèixer la sentència, el govern suec ha convocat l'ambaixador xinès a Estocolm per protestar contra la sentència i exigir l'alliberament de Gui.

La ministra d’Afers Exteriors sueca, Ann Linde, ha reclamat també al govern xinès que els doni accés a Gui, amb qui no han pogut parlar, per proporcionar-li "el suport consular al qual té dret". "No hem tingut accés ni coneixement de cap judici. Així doncs, no hem estat capaços de revisar l'acusació i tampoc hem pogut oferir-li accés a un advocat", ha explicat.

El Tribunal Popular Intermedi de Ningbo (a l'est de la Xina, ciutat natal de Gui) ha declarat aquest dimarts culpable el llibreter, de 55 anys, que segons les autoritats xineses no ha apel·lat la sentència i ha demanat la reinstauració de la seva ciutadania xinesa.

El govern xinès assegura que els drets del llibreter s'han garantit i argumenta que si no s'ha permès l'accés a personal consolar suec és a causa del brot de coronavirus. Però Gui fa anys que és a la presó. Ell és el més prestigiós dels cinc llibreters de Hong Kong crítics amb el règim de Pequín que l'any 2015 van desaparèixer de Hong Kong. Gui havia estat segrestat en una platja tailandesa el 2015 i no se'n va saber res fins que va aparèixer el 2017 detingut a la Xina continental, amb una emotiva confessió televisada que molts van posar en dubte. Poc després va ser posat en llibertat, però el van tornar a detenir el 2018.

L'any passat, mentre era a la presó, Gui va rebre el premi Tucholsky 2019, que concedeix l'organització literària Svenska PEN a la llibertat d'expressió. A la llibreria de Hong Kong, Gui hi venia llibres crítics amb el règim on s'explicaven interioritats d'alguns dels seus personatges principals, uns llibres que estan prohibits a la Xina continental.

Tres dels seus col·legues van ser detinguts a la Xina continental, mentre que un altre va ser segrestat a Hong Kong i va ser traslladat al continent. Gui és l'únic que havia quedat detingut, mentre que la resta van ser alliberats, segons Reuters.