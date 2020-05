Zuckerberg va aturar iniciatives del seu equip per frenar la polarització que crea Facebook

Els directius de Facebook sabien que la xarxa encoratja la polarització i, tot i això, van aturar diferents projectes del seu propi departament de recerca que buscaven frenar o mitigar aquest efecte. L’acusació la feia, aquest dimarts, The Wall Street Journal, en una extensa investigació periodística que incloïa cites de circulars internes de la xarxa social. Un dels informes interns als quals ha tingut accés determinava que el 64% dels membres dels grups de Facebook més radicals hi havien ingressat a través dels propis suggeriments de la xarxa social. "Els nostres sistemes de recomanacions fan més gros el problema", s’admetia en aquest informe.

La resposta de la cúpula de Facebook va consistir, segons els documents i les converses rescatades pel diari, en frenar les iniciatives que pretenien pal·liar això. El reportatge apunta tant a Mark Zuckerberg com al seu cap de polítiques públiques, Joel Kaplan. En concret, citen un paquet de mesures que els van presentar per limitar la capacitat dels usuaris més actius d’omplir la xarxa amb el seu contingut. Zuckerberg va accedir a introduir només una versió diluïda de la proposta i va demanar que no li fessin arribar més propostes similars. La por a frenar el creixement en nombre d’usuaris i a ser percebuts com una plataforma inclinada políticament cap als demòcrates va fer que es rebutgessin funcionalitats que haurien perjudicat més la manera de fer de Trump i els seus seguidors. Un dels missatges que es va traslladar a la plantilla, el 2018, deia que la companyia "estava allunyant-se de posar al centre el bé social, en favor dels valors individuals".

"Hem après molt des del 2016 i ja no som la mateixa empresa", es defensava una portaveu de Facebook al Journal. "Hem construït un equip molt robust dedicat a la integritat. Hem enfortit les nostres pràctiques i polítiques per limitar el contingut perjudicial i hem fet servir la recerca per entendre millor l’impacte de la nostra plataforma a la societat, per tal de seguir millorant".