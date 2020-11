L'alcaldessa de París demana "un Nadal sense Amazon"

Polítics i personalitats del món de la cultura de França s'han sumat aquest dimarts a la campanya Un Nadal sense Amazon per potenciar el comerç local en les pròximes festes. Entre els signants hi ha l'alcaldessa de París Anne Hidalgo, a més d'altres autoritats locals i regionals, i diputats d'esquerres. També s'hi han sumat Greenpeace, la confederació de comerciants, el cantant François Morel i la novel·lista Christine Orban.

La campanya alerta sobre les greus conseqüències socials, fiscals i ambientals del desenvolupament d'Amazon i demana privilegiar el comerç de proximitat i l'economia circular a l'hora de triar els regals de Nadal: "No només fem una crida a no comprar a través d'Amazon, també és una petició en positiu per als comerciants de proximitat i un comerç electrònic més sostenible". També reclamen lleis que frenin el desenvolupament del gegant de la venda per internet a França "per acabar amb la competència deslleial i la injustícia fiscal entre els mastodonts online i els comerços físics i de proximitat", així com una legislació que beneficiï la seva economia "i no la fortuna delirant de Jeff Bezos".

Reclamen una taxa especial

No és el primer cop que a França es reclama un impost especial sobre les vendes d'Amazon, però l'oposició a la plataforma ha crescut en la mateixa mesura que el confinament ha disparat la seva activitat i ha afectat greument el comerç físic al país. Grups ambientalistes, de comerciants o els armilles grogues han protagonitzat també protestes contra els plans de la companyia de crear un gran magatzem logístic a Alsàcia.

Amazon es defensa de les crítiques i reivindica les inversions que ha fet a França i la creació de 9.500 llocs de treball al país.