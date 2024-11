L'esquerra de José Mujica torna a governar l'Uruguai

MontevideoEl Frente Amplio, la coalició d’esquerres que lidera l’expresident José Mujica, ha guanyat les eleccions presidencials a l’Uruguai. Yamandú Orsi, hereu polític de Mujica, ha obtingut el 49% del suport i ha superat per poc més de 90.000 vots el seu contrincant de la Coalició Republicana, el candidat del Partit Nacional, Álvaro Delgado (45%). El Frente Amplio torna així a governar l’Uruguai, actualment en mans del president de centredreta Luis Lacalle Pou, que va guanyar les eleccions el 2019 després de 15 anys de governs d’esquerres, i que abandona el càrrec amb més d’un 50% d’aprovació. Orsi ha promès reduir la desigualtat social –creixent a l’Uruguai– i la inseguretat als carrers, així com millorar el sistema de Seguretat Social, desmantellat, segons l’esquerra, pel govern actual.

“Seré el president que convoqui una vegada i una altra el diàleg nacional per trobar les millors solucions, per descomptat amb els nostres plantejaments, però també escoltant molt bé el que ens diuen els altres”, ha dit amb un to conciliador i obert a la negociació en el seu primer discurs com a president electe a la seu del partit i davant de milers de simpatitzants que han esclatat d’eufòria en conèixer-se les xifres de les enquestes a peu d’urna: “Seré el president que construeixi una societat més integrada, un país més integrat on, malgrat les diferències, ningú pugui quedar enrere”.

Yamandú Orsi ha agraït a la militància, però “també als que abracen altres idees i altres banderes”, perquè “ells també són constructors d’aquesta democràcia”. “Hi ha una part del nostre poble que, com nosaltres fa un temps, avui estan amb un altre sentiment”, ha dit el president electe, i els ha allargat la mà: “Aquesta gent també ens haurà d’ajudar a construir un país millor, i a ells també els necessitem”.

Després de conèixer-se els resultats, milers de militants els han celebrat a diferents punts de Montevideo. “L’Uruguai tira endavant amb Yamandú”, ha dit la Lucila, de 35 anys, mentre ballava acompanyada de les seves amigues i onejava una bandera del Frente Amplio. “Serà un govern que pensi més en la gent”, ha vaticinat. La Patricia, de 52 anys, que ven menjar al carrer, estava emocionada: “El president ens ajudarà de cor a tots els pobres de l’Uruguai”. El Pedro assegurava que ha tornat "l’esperança", i apuntava a una necessitat “urgent” de millora del sistema educatiu, que està en crisi.

L’Uruguai és un país conegut per la seva “democràcia tranquil·la”, una forta institucionalitat i una sòlida cultura democràtica. “La gent ha decidit i no hi ha res per sobre de la gent”, ha dit Álvaro Delgado, el candidat de centredreta derrotat, davant de la seva militància. “Dormiu tranquils i a partir de demà canvieu la resignació per il·lusió, perquè demà comencem de nou”, ha afegit. Per la seva banda, el president sortint, Luis Lacalle Pou, company de partit de Delgado, ha publicat de seguida a les xarxes socials que s’havia comunicat amb Orsi per felicitar-lo i iniciar la transició de govern. La presa de possessió serà el pròxim 1 de març de 2025.

També l'han felicitat líders i exlíders progressistes d’Amèrica Llatina, com la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum; el de Xile, Gabriel Boric; o el del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha apuntat a l’entesa amb l’Uruguai per fomentar el multilateralisme d’organitzacions com el Mercosur, “per a un desenvolupament just i sostenible, per la pau i a favor de la integració regional”. S’han pronunciat també l’expresidenta de l’Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que ha aprofitat per enviar una abraçada a Mujica: “força, Pepe, estem molt contents, et mereixies aquest triomf”; així com l’expresident de Bolívia, Evo Morales, que ha celebrat que “els vents del progressisme bufen de nou a la Pàtria Gran”, i ha conclòs: “mai més serem el pati del darrere de cap imperi”.

Malgrat el seu càncer avançat, Jose Mujica ha estat una figura present en la campanya d’Orsi i durant el mateix dia de l’elecció. Quan, diumenge al matí, sortia de votar del seu col·legi, diversos periodistes li van preguntar què esperava del pròxim govern. Mujica va destacar la necessitat de negociació al poder legislatiu, la composició del qual es va definir en la primera volta electoral el passat mes d’octubre. Al Senat, el Frente Amplio té la majoria, però no així a la Cambra de Diputats: “per negociar cal crear un clima”, deia l’expresident: “el més fàcil és desfer-ho tot; el problema és arribar a l’estabilitat”, i assegurava: “jo, personalment, ja no tinc res més en què creure, però m’interessa la vostra sort, la dels joves, que quan tingueu la meva edat viureu en un món molt diferent”, deia. “Heu de pensar en el futur”.