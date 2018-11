"M'estic asfixiant. Traieu-me la bossa del cap, soc claustrofòbic", les últimes paraules de Khashoggi

Es filtra a la premsa turca l'enregistrament que revela els últims set minuts de vida del periodista Jamal Khassoggi. "M'estic asfixiant. Traieu-me la bossa del cap, soc claustrofòbic" són les últimes paraules del periodista saudita. Nazif Karaman, el periodista turc que ha accedit a l'àudio, ha explicat a Al-Jazira que Khashoggi va morir per asfíxia a causa d'una bossa de plàstic que li van posar al cap amb la intenció d'ofegar-lo.

Els responsables del crim van cobrir tot el terra amb bosses de plàstic abans d'esquarterar el cos asfixiat del periodista saudita per intentar no deixar rastres del crim. El procés va ser liderat pel cap del consell científic de forenses saudita, Salah al-Tubaigy, i va durar fins a 15 minuts. El cap d'investigació del diari turc 'Daily Sabah' també ha explicat que d'aquí poc el mitjà turc publicarà imatges dels objectes que el grup criminal va traslladar fins a Turquia per assassinar i esquarterar el periodista.

L'Aràbia Saudita sap qui són els responsables del crim –un grup de 15 persones relacionades amb el príncep hereu saudita Mohamed Bin Salman–, els quals van viatjar a Istanbul hores abans de l'assassinat el 2 d'octubre passat, segons ha afirmat Karaman aquest diumenge.

Les afirmacions del periodista Karaman arriben en un moment en què la policia turca ha donat per finalitzada la cerca del cos del periodista, un mes i mig després de la seva desaparició sense que la policia hagi trobat cap part del cos del periodista.

La policia turca defensa la hipòtesi que el cos de Jamal Khashoggi va ser destruït mitjançant l'ús de productes químics, ja que es van trobar restes d'aquests productes àcids a la residència del cònsol saudita a Istanbul.

Turquia mou fitxa

Tot i això, el periodista va assegurar a Al-Jazira que la investigació sobre el crim del periodista saudita segueix en peu. De fet, el president turc Recep Tayyp Erdogan ha mogut fitxa política en compartir l'àudio del moment de l'assassinat a més països i, d'aquesta manera, implicar diferents parts diplomàtiques en el cas internacionalitzat del col·laborador del 'The Washington Post'.

L'Aràbia Saudita, els Estat Units, Alemanya, França i Gran Bretanya ja han pogut escoltar l'enregistrament fet dins del consolat saudita el 2 d'octubre passat. Encara que de moment cap país s'ha pronunciat al respecte i no se sap si es tracta del mateix àudio al qual ha pogut accedir el periodista del 'Daily Sabah'.

Fins ara l'Aràbia Saudita ha detingut fins a 18 persones presumptament relacionades amb el crim i ha destituït fins a cinc càrrecs oficials. Mentrestant Ankara demana l'extradició dels sospitosos per poder-los investigar.