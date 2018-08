Una baralla entre dos rapers que viatjaven a Barcelona provoca retards en un aeroport de París

Una baralla entre els rapers Booba i Kaaris a l'aeroport de París-Orly ha acabat amb onze detinguts i ha provocat el tancament provisional d'una part de la terminal i retards en els vols. La batussa, que ha implicat una desena de persones i ha durat prop de 15 minuts, ha atret la mirada dels passatgers, que n'han compartit imatges a les xarxes.

#Orly West Hall 1 closed due to dispute between passengers. #Police intervention and people under police supervision. Flight schedule may be disrupted for flights departing from Hall 1. Check flight info via : https://t.co/g8HYpd5gIL and on the screens to check boarding gates.