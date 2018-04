Un bombardeig a Kunduz deixa desenes de morts

No hi ha xifres oficials, però es tracta d'una nova massacre a l'Afganistan en un bombardeig aeri de l'exèrcit que va deixar desenes de morts, entre les quals es troba un nombre indeterminat de nens i joves, i 45 talibans.

Segons fonts militars, el bombardeig es va produir ahir dilluns i tenia com a objectiu una trobada de talibans a la província septentrional de Kunduz, on s'esperava que hi assistissin els líders regionals de la insurgència. Dels 45 talibans morts, segons l'exèrcit, 11 eren alts comandaments, entre ells, representants de la direcció.

No obstant, els talibans han assegurat que l'atac de l'exèrcit no ha provocat cap baixa entre les seves files i que les úniques víctimes són uns 150 civils, que han col·lapsat els ja precaris serveis mèdics de la província.

Testimonis han explicat a l'agència Reuters que els artefactes van afectar de ple els assistents d'una cerimònia religiosa que es feia en una madrassa per celebrar que els joves estudiants d'aquesta escola alcorànica havien acabat amb èxit els cursos de memorització del llibre sagrat. En aquest sentit, Sayed Jaan, un resident de Dasht-i-Archi, ha explicat que havia assistit a dos funerals col·lectius per unes 40 persones. La majoria de les víctimes serien, així, joves estudiants.

Ferits al bombardeig de Kunduz es recuperen en un hospital de la ciutat. / REUTERS

El portaveu del ministeri de Defensa, Mohammad Radmanish, ha dit en una conferència de premsa a Kabul que imatges aèries mostraven que els talibans es reunien al lloc del bombardeig amb banderes talibanes i pakistaneses. La meitat de les víctimes havien sofert ferides d'arma de foc infligides pels talibans, ha matisat.

Per la seva banda, la missió de l'ONU per a l'Afganistan, Unama, ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar si hi ha hagut víctimes civils. La província de Kunduz és un dels punts on els talibans han plantat una oposició més fèrria al govern afganès, i han arribat fins i tot a capturar la capital provincial homònima en dues ocasions, el 2015 i el 2016.

Des de la fi de la missió de combat de l'OTAN, el gener del 2015, el govern de Kabul ha anat perdent terreny davant els talibans fins a controlar tot just un 57% del país, segons l'inspector especial general per a la Reconstrucció de l'Afganistan (SIGAR), del Congrés dels Estats Units. D'acord amb la mateixa font, els talibans controlen al voltant d'un 11% del territori afganès, i la resta està en disputa.