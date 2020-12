Brussel·les vol implicar més l'Europol en la lluita contra el terrorisme

La Comissió Europa ha presentat aquest dimecres un paquet de mesures orientades a "intensificar" la lluita contra el terrorisme i l'extremisme violent i a "incrementar la resiliència" de la Unió Europea davant les amenaces terroristes. El pla preveu, entre altres coses, donar més capacitat d'operació a l'Europol per millorar la coordinació entre els cossos policials dels diferents països en la prevenció del terrorisme.

Així, la voluntat de la Comissió és que l'agència europea de cooperació policial s'impliqui en la detecció de ciutadans europeus que tornin als seus països després d'haver-se radicalitzat a l'estranger. L'Europol també podrà actuar com a centre de coordinació en cas de dubte sobre quin estat membre té la jurisdicció sobre un cas concret.

En l'àmbit de la prevenció, el pla demana reforçar l'actuació a les presons, un focus important de radicalització, "posant especial atenció en la rehabilitació i reintegració dels reclusos radicals, fins i tot després de la seva posada en llibertat".

Actuacions a les xarxes i a les ciutats

D'altra banda, Brussel·les també té la intenció de treballar conjuntament amb els estats membres per buscar "possibles solucions jurídiques, operatives i tècniques" que permetin accedir de manera "lícita" a comunicacions encriptades (per exemple, xats de WhatsApp), ja que aquest tipus de continguts formen "una part substancial de les investigacions contra la delinqüència i el terrorisme". La Comissió es compromet a buscar "un enfocament que mantingui l'eficàcia del xifrat a l'hora de protegir la privacitat i la seguretat de les comunicacions i que aporti al mateix temps una resposta eficaç en la lluita antiterrorista".

També en l'àmbit d'internet, el document aprovat aquest dimecres insta el Parlament Europeu a adoptar "urgentment" mesures que permetin eliminar ràpidament de la xarxa continguts que incitin al terrorisme o afavoreixin la radicalització. L'Eurocambra va aprovar fa més d'un any una norma que preveia obligar les plataformes d'internet a retirar aquests continguts en menys d'una hora, però el projecte està encallat en la fase de negociació de les mesures concretes amb els estats membres.

Així mateix, la Comissió vol col·laborar amb les autoritats locals i regionals per millorar la seguretat dels espais públics (i, en especial, dels llocs de culte) a través del disseny urbanístic, i proposarà mesures per "augmentar la resiliència de les infraestructures crítiques", com ara intercanviadors de transport, centrals elèctriques o hospitals.