El cas de l'assassinat de Khashoggi: "Digues al teu cap que està fet"

Poc després que el periodista Jamal Khashoggi fos assassinat el mes passat, un membre del comando executor va agafar el telèfon per demanar al seu interlocutor "digues al teu cap que està fet". El "cap" se sospita que era el príncep hereu Mohammed bin Salman de l'Aràbia Saudita, segons tres persones que han sentit l'enregistrament de l'assassinat del redactor recollit per la intel·ligència turca.

L'enregistrament, compartit el mes passat amb la directora de la CIA, Gina Haspel, és vist per funcionaris com una prova de pes per vincular el príncep hereu saudita amb l'assassinat de Khashoggi, resident als Estats Units i columnista del 'Washington Post'.

Tot i que en la conversa no es va mencionar el nom del príncep, els funcionaris d'intel·ligència nord-americans creuen que "el vostre cap" era una referència a Mohammed. Qui va fer la trucada i va pronunciar aquestes paraules s'ha identificat com Maher Abdulaziz Mutreb, un dels 15 saudites enviats a Istanbul per encarregar-se de l'assassinat de Khashoggi al consolat.

Els oficials d'intel·ligència turcs han dit als oficials nord-americans que creuen que Mutreb, un oficial de seguretat que freqüentment viatjava amb el príncep Mohammed, parlava amb un dels ajudants del príncep. "Una trucada telefònica així suposa una prova prou incriminatòria", ha reconegut Bruce O. Riedel, antic oficial de la CIA i actualment al Brookings Institution.

Els funcionaris turcs, però, han dit que l'àudio no implica de manera concloent el príncep Mohammed. De la mateixa manera, la intel·ligència nord-americana i altres funcionaris del govern de Washington han advertit que, tanmateix, no és una prova irrefutable de la implicació de Bin Salman. En aquest sentit, destaquen que fins i tot si Mutreb hagués cregut que el príncep va ordenar l'assassinat, per exemple, hi podria haver hagut un malentès inicial.

En un comunicat, els funcionaris saudites van negar que el príncep hereu "tingués cap coneixement" de l'assassinat de Khashoggi i van anar més enllà en assegurar que a l'enregistrament que Turquia els havia facilitat no constava la frase sota sospita.

Turquia va compartir evidència del cas amb "un gran nombre de nacions amigables", va dir el portaveu del president turc Recep Tayyip Erdogan, i va subratllar que la investigació de l'assassinat ha estat possible gràcies als "esforços decidits de Turquia".

La creixent evidència que el príncep Mohammed va estar involucrat en la mort de Khashoggi intensifica la pressió sobre la Casa Blanca, que intenta preservar la relació amb el príncep hereu. Bin Salman ha fomentat una estreta relació amb el gendre del president i l'assessor, Jared Kushner, i l'administració de Trump ha convertit l'Aràbia Saudita en el soci àrab més important de Washington.