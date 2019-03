200 morts per un potent cicló entre Moçambic i Zimbàbue

Devastació i mort. El pas del cicló 'Idai' pel sud de la costa africana de l'Índic ha deixat unes 200 persones mortes i milers de ferits i desplaçats que s'han quedat sense res entre Zimbàbue, Moçambic i Malawi. La pitjor part se l'ha endut Moçambic, i la Creu Roja Internacional ha alertat que la situació és particularment "horrible" a la ciutat de Beira, el segon port més important moçambiquès, ja que "el 90% de l'àrea està afectada o destruïda".

The scale of damage caused by #CycloneIdai in the city of #Beira, #Mozambique is massive and horrifying. This is the initial assessment of an IFRC team that reached the devasted city yesterday. It seems that 90% of the area is damaged or destroyed.

