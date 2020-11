El món ja supera els 50 milions de contagis de coronavirus

El món ha tornat a traspassar aquest dilluns un nou llindar en les dades de la pandèmia de covid-19: ja hi ha més de 50 milions de contagis confirmats oficialment, d'acord, entre altres marcadors, amb el de la Universitat Johns Hopkins. Però la xifra en realitat és molt més alta. La falta de testos i les diverses formes de recompte arreu del planeta fan impossible conèixer la incidència real. Així, a mig matí d'aquest dilluns les dades de la Johns Hopkins registraven ja 50.446.933 casos, amb 1.256.869 de morts. La gravetat de la situació, que ara castiga Europa amb especial virulència, queda demostrada quan es té consciència que en menys de dos mesos, des del 18 de setembre, les infeccions han crescut en vint milions.

Amb tot, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties encara manté aquest matí la xifra de 49. 945 364, una variació provocada per la diferència a l'hora de l'entrada de dades a cada país. En les properes hores, però, i abans que s'acabi la jornada, aquest altre comptador també superarà els 50.000.000.

El creixement, en qualsevol cas, continua disparat, i s'ha accelerat encara més els últims dies. Si dels 30 als 40 milions de contagis oficials va passar un mes (18 de setembre-19 d'octubre), dels 40 als 50 han passat només 22 dies. Els 50 milions segons el comptador universitari només és una aproximació. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que a hores d'ara un de cada deu habitants del planeta s’hauria infectat de covid-19 (uns 700 milions), cosa que fa que tota la població mundial encara sigui molt vulnerable.

Després de l'estiu, l'extensió a Europa ha sigut totalment descontrolada. A banda de la greu situació de França i Espanya, un altre cas paradigmàtic és la República Txeca. L'1 de juliol els veïns de Praga van celebrar una festa per acomiadar el coronavirus. Quatre mesos després, l'epidèmia té un dels creixements més ràpids del món, amb més de 400.000 casos i 1.500 acumulats per cada 100.000 habitants els darrers catorze dies. A hora d'ara, l'únic país europeu per sota dels 50 casos acumulats per cada dues setmanes és Finlàndia, territori no tacat de vermell en el mapa que facilita el centre.

Mesures generalitzades

A banda de la varietat de mesures aplicades a les diferents comunitats autònomes de l'Estat, a mesura que Europa s'endinsa en l'hivern moltes restriccions tornen a França –el més afectat en aquesta segona onada–, Alemanya, en diferents regions d'Itàlia i a Anglaterra. Però també a Grècia, un país que va escapar a la primera onada relativament bé, on dissabte es va entrar en un període de tres setmanes de confinament. El primer ministre, Kyriakos Mitsotakis, ha dit que s'hi ha vist obligat a actuar després d'un repunt dels casos. Només la setmana passada aquest país va registrar un augment del 20% de les infeccions confirmades.

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha anunciat també aquest dilluns un tancament parcial amb l'objectiu de frenar l'augment de les defuncions i de casos de coronavirus. Les mesures, que començaran dimecres, inclouen l'extensió del toc de queda nocturn ja en vigor, la prohibició de reunions i el tancament de restaurants i locals culturals. Les restriccions, que duraran almenys 30 dies, necessiten l'aprovació parlamentària l'endemà de la declaració de l'estat d'excepció.

Portugal també ha entrat en estat d’emergència, amb els tocs de queda imposats a les zones més afectades pel coronavirus. A partir d'aquest dilluns, i durant almenys dues setmanes, uns 7 milions de persones (al voltant del 70% de la població del país) hauran de quedar-se a casa els dies feiners entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada. Els caps de setmana no poden sortir de casa després de les 13.00. El govern ha advertit que l'estat d'emergència, que atorga poders especials a les autoritats, es pot allargar i es poden endurir les restriccions si la transmissió del nou coronavirus no s'alenteix.

Els primers països del tràgic pòdium d'infeccions són els Estats Units, que en les pròximes hores superarà els 10.000.000 de contagis, l'Índia i el Brasil. França, que s'acosta als dos milions, Rússia i Espanya són els següents. A hores d'ara hi ha nou països que superen el milió de casos. A més dels esmentats, també hi ha l'Argentina, el Regne Unit i Colòmbia.

La Xina va informar ahir de 33 nous casos, davant dels 28 del dia anterior, segons han informat aquest dilluns les autoritats sanitàries. D'acord amb aquestes informacions, 32 eren importats per persones que tornaven de l'estranger. El nombre total d’infeccions confirmades per covid-19 a la Xina continental ara se situa en 86.245, mentre que el nombre de morts es manté sense canvis en 4.634.