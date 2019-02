Les eleccions per un escó de Carolina del Nord s'hauran de repetir per frau

El comitè electoral de Carolina del Nord ha ordenat repetir els eleccions per un dels escons a la Cambra de Representants dels EUA per un presumpte frau amb els vots per correu en favor del Partit Republicà.

El mateix candidat republicà, Mark Harris, que va guanyar aquell escó, ha demanat unes noves eleccions després de les informacions que apunten que el seu equip de campanya va orquestrar un esquema de frau electoral. Harris assegura que desconeixia aquelles accions.



"Em sembla clar que la confiança del públic en les eleccions per al 9è districte del Congrés de Carolina del Nord ha estat soscavada fins al punt que cal fer noves eleccions", ha dit Harris finalment, després de mesos tractant d'evitar una nova volta.



El president de la Junta Electoral de l'estat, Bob Cordle, assegura que "la corrupció" i el "desastre absolut" amb les paperetes dels electors absents posen en dubte totes les eleccions. "Sens dubte va ser una elecció contaminada" i "la gent de Carolina del Nord mereix una elecció justa", ha insistit Cordle.

La possible pèrdua d'aquest escó per al Partit Republicà no canviarà l'equilibri de forces a la Cambra de Representants, que avui ja té majoria demòcrata, però és un cop dur per a la imatge d'un partit que ha estat acusant de frau els demòcrates en diverses eleccions sense cap evidència que hi donés suport.



Harris va guanyar l'escó el 6 de novembre per una diferència de 905 vots respecte al demòcrata Dan McCready, d'un total de 282.717 butlletes emeses, però el comitè electoral es va negar a certificar-lo com a guanyador per diverses acusacions d'irregularitats en la votació.



El candidat republicà va capitular després que el seu fill hagi fet públic que ell ja havia advertit al seu pare sobre la possible activitat il·legal d'un dels operaris dels republicans, Leslie McCrae Dowless. Aquest consultor polític és qui hauria manipulat els vots per correu.



La llei de Carolina del Nord exigeix que també se celebrin noves primàries al districte, que inclou parts de Charlotte i del sud-est de l'estat. Els republicans han ocupat aquest escó des del 1963. No està clar si Harris, de 52 anys, tornarà a presentar-se.