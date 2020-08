Les escoles de Dinamarca tornen a una certa normalitat precovid

Mentre els alumnes catalans tot just acaben de passar l’equador de les vacances d’estiu, a Dinamarca avui ja és dia de preparar motxilles, estoigs i llibretes noves i de deixar a punt la roba per demà, dia de tornar a l’escola. Demà les llars d’infants, escoles i instituts danesos tornaran a obrir, i ho faran amb unes condicions similars a les d’abans de la pandèmia del coronavirus. A mitjans d’abril Dinamarca ja va obrir camí i es convertia en el primer país europeu a reobrir les aules, després d’una aturada d’un mes pel brot de covid-19 (amb l’excepció de Suècia, que no les va tancar), i ara també fa de sentinella en l’inici del nou curs.

A la primavera el retorn va ser gradual, començant pels més petits, i també a mig gas, amb menys hores lectives. “Com que no es van reincorporar tots els alumnes de cop, vam poder fer grups petits, d’una dotzena d’alumnes; a més, el bon temps va permetre fer moltes activitats i classes a l’exterior”, explica a l’ARA Dorte Andreas, vicepresidenta de l’associació danesa de directors d’escoles. En aquell moment les directrius del govern obligaven a mantenir dos metres de distància entre alumnes, i no es permetia als pares entrar al centre. Ara aquestes normes han desaparegut.

“Amb les noves directrius, el dia a dia després de les vacances d’estiu s’aproximarà més al que els alumnes i professors estaven acostumats a fer abans del covid-19”, assegura en un comunicat el ministeri d’Educació. Per exemple, l’horari tornarà a ser l’habitual (de les vuit fins a les dues o les tres, en funció de l’edat), i s’ha eliminat el requisit de la distància a dins de classe, tot i que es recomana que els alumnes només tinguin contacte amb els seus companys d’aula i minimitzin les relacions amb altres estudiants i mestres.

I què passa amb l’hora del pati? La intenció és repetir el que ja es va fer a la primavera: dividir la zona en diferents àrees per a cada grup. “Però som conscients que els nens són nens; de vegades no es pot evitar que es barregin”, admet Andreas, que fa èmfasi en la higiene de les instal·lacions i de les mans. “Hi ha aspectes, com ara permetre entrar als pares, que depenen de cada escola. La nostra recomanació és mantenir les mateixes mesures que a la primavera sempre que sigui possible”, afegeix.

Durant l’última setmana Dinamarca ha registrat un augment significatiu de contagis, especialment per dos brots puntuals, un a Aarhus, la segona ciutat danesa, i un altre en un escorxador a Ringsted, a uns 60 quilòmetres de Copenhaguen. A Aarhus diversos instituts han decidit posposar la represa presencial almenys fins d’aquí dues setmanes, segons la cadena DR.

L’increment de la incidència del covid-19 provoca certa intranquil·litat entre professors, segons diversos articles publicats al portal Folkeskolen.dk, un mitjà vinculat a l’associació danesa de professors. “Entenc la preocupació, perquè estan tornant a créixer les infeccions, no només a Dinamarca sinó en altres països on potser els danesos han anat de vacances”, diu Andreas. Malgrat tot, considera que la prova de la primavera demostra que, si es fan les coses bé, no hi ha motiu per patir. “Crec que les escoles són prou segures si tots fem el que ens recomanen”, reitera, i subratlla la necessitat de parar molta més atenció a qualsevol símptoma de malaltia. Creu que a Dinamarca s’ha desenvolupat un bon sistema per detectar i controlar les infeccions, amb tests massius i un bon rastreig dels contactes, que facilita una tornada a l’escola segura.

Poca incidència en infants

L’Statens Serum Institut (SSI), l’organisme encarregat del seguiment de les malalties infeccioses, també ha assegurat que les escoles no suposen un risc significatiu. “L’actual increment es deu principalment als adults d’entre 20 i 64 anys, i hi ha molt pocs nens infectats. Per tant, no sembla que hi hagi més risc de contagi entre els infants”, va dir a la cadena pública Peter Henrik Andersen, un dels experts de l’SSI.

Un dels debats actuals a Dinamarca és l’ús de mascaretes. Fins fa una setmana les autoritats sanitàries no les recomanaven, però ara demanen utilitzar-les en algunes situacions, com ara al transport públic. Pel que fa a les escoles, segons Andreas, “alguns professors i pares comencen a plantejar la qüestió, i probablement serà un tema de discussió”. Ara mateix, però, no hi ha ni plans ni previsions d’introduir la mascareta a les aules.