Macron desvela les primeres imatges de l'interior de Notre-Dame reconstruïda: "És encara més bonica"

ParísLes imatges de la catedral de Notre-Dame de París en flames van fer la volta al món. Era el 15 d'abril del 2019. L'incendi va destruir la catedral. Poc més de cinc anys i mig després, el 8 de desembre, Notre-Dame reconstruïda reobrirà les portes. Aquest divendres ja s'han difós les primeres imatges oficials de l'interior de la catedral, un dels secrets més ben guardats. Fins ara només unes imatges –no autentificades– van ser difoses fa uns dies pel multimilionari nord-americà Elon Musk a la seva xarxa social, X.

Les visites de la premsa a les obres s'han limitat al màxim en els últims mesos per evitar la difusió de qualsevol fotografia o vídeo. La diòcesi de París ha acceptat fer públiques les primeres imatges aprofitant la visita que fa aquest divendres al matí a Notre-Dame el president de la República francesa, Emmanuel Macron.

De fet, l'inquilí de l'Elisi va jugar un paper important en els dies posteriors a l'incendi, quan França estava afligida pel foc que havia destruït un dels seus símbols, i s'ha involucrat amb entusiasme en la reconstrucció. El president va prometre aleshores que cinc anys després Notre-Dame reobriria les portes, un temps rècord que molts pensaven irrealitzable. "És un moment emocionant", admetia Macron quan va arribar a la catedral. Tot i que es reobre al públic, encara quedaran obres per fer, sobretot a la part externa del temple.

Gran lluminositat

De les primeres imatges de l'interior, emeses per France 2, crida l'atenció la lluminositat i la claredat de les parets, molt diferent de les de la catedral d'abans de l'incendi, caracteritzada per la pedra enfosquida pel pas del temps. "És encara més bonica que abans, en la resplendor retrobada de la claredat de les pedres i el color de les capelles", ha valorat Macron. "És sublim", ha afegit. La renovació barreja tradició i modernitat: els treballs de reconstrucció s'han fet amb tècniques de l'edat mitjana i respectant el caràcter sagrat del temple, però alhora s'ha apostat per introduir-hi elements contemporanis, com mobiliari de disseny, ben visible a l'altar. La nova Notre-Dame també comptarà amb tres tapissos de Miquel Barceló que estaran situats a la capella de la nau lateral nord.

Després de visitar el temple gòtic acompanyat de l'arquebisbe de París, Laurent Ulrich, de l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, i de la seva dona, Brigitte Macron, el president ha rebut els 2.000 protagonistes de la reconstrucció: obrers, artesans, electricistes, arquitectes i bombers, que han omplert el cor de la catedral. "Vosaltres heu aconseguit l'impossible –els ha dit–. Heu demostrat al món que res pot resistir a la valentia. Sou un orgull immens per a tota la nació". També ha agraït la seva contribució als mecenes que han finançat la reconstrucció. En total es van recaptar 846 milions d'euros.

Record per a dos treballadors

Envoltat dels treballadors i en un discurs molt emotiu, Emmanuel Macron ha tingut unes paraules de record per a un dels obrers, Azzedine Hedna, de 64 anys, que va morir a casa seva a principis de novembre. S'havia de jubilar quan acabessin les obres de Notre-Dame. També per al general Jean-Louis Georgelin, l'encarregat de supervisar les obres de reconstrucció, que va morir l'estiu del 2023 en un accident a la muntanya.

Notre-Dame reobrirà les portes al públic el 8 de desembre. El dia abans, el 7, es farà la inauguració oficial amb un discurs del president Macron davant de la catedral. L'indret on parlarà no ha estat escollit a l'atzar. La primera idea de l'Elisi era fer el discurs dins del temple, però aquesta possibilitat va generar molta polèmica. A França, la laïcitat és un dels pilars de la República, i que un president faci un discurs oficial dins d'una catedral podria atemptar contra la neutralitat religiosa de l'Estat. Finalment, s'ha optat per fer el discurs a fora.